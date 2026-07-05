Assine
overlay
Início Galeria
Animais

O veneno dessa serpente é tão potente que uma única dose pode matar dezenas de pessoas

RF
Redação Flipar
  • Embora sejam pequenas, elas possuem um veneno poderoso que é capaz de matar dezenas de pessoas com uma única dose.
    Embora sejam pequenas, elas possuem um veneno poderoso que é capaz de matar dezenas de pessoas com uma única dose. Foto: imagem gerada por i.a
  • Mas elas evitam praias, águas rasas e contato com humanos. A cobra-do-mar-pelágio teve origem nos oceanos tropicais e subtropicais do mundo, incluindo o Pacífico e o Índico.
    Mas elas evitam praias, águas rasas e contato com humanos. A cobra-do-mar-pelágio teve origem nos oceanos tropicais e subtropicais do mundo, incluindo o Pacífico e o Índico. Foto: Domínio Público
  • Ela é encontradadesde a costa leste da África até a costa oeste das Américas, incluindo ilhas como as Galápagos. Assim, também pode aparecer em águas temperadas devido às correntes oceânicas que as transportam para longe de suas áreas habituais.
    Ela é encontradadesde a costa leste da África até a costa oeste das Américas, incluindo ilhas como as Galápagos. Assim, também pode aparecer em águas temperadas devido às correntes oceânicas que as transportam para longe de suas áreas habituais. Foto: Museu de História Natural do Condado de Los Angeles
  • Vivem exclusivamente em ambientes marinhos, sem contato com a terra, mesmo durante a reprodução, tendo uma dieta que consiste em peixes e crustáceos.
    Vivem exclusivamente em ambientes marinhos, sem contato com a terra, mesmo durante a reprodução, tendo uma dieta que consiste em peixes e crustáceos. Foto: Aloaiza/Wikimédia Commons
  • Nesse sentido, a cobra-do-mar-pelágio é altamente perigosa, com veneno neurotóxico e miotóxico, capaz de causar danos neurológicos e musculares.
    Nesse sentido, a cobra-do-mar-pelágio é altamente perigosa, com veneno neurotóxico e miotóxico, capaz de causar danos neurológicos e musculares. Foto: Flickr - reinaldo.aviles
  • Possuem uma coloração distinta, com dorso escuro (preto ou marrom) e ventre amarelo, embora existam variações. As fêmeas podem atingir até 1,5 metro de comprimento, enquanto os machos são menores.
    Possuem uma coloração distinta, com dorso escuro (preto ou marrom) e ventre amarelo, embora existam variações. As fêmeas podem atingir até 1,5 metro de comprimento, enquanto os machos são menores. Foto: Wikimedia Commons/Luis Correa
  • Embora tóxicas e altamente venenosas, as picadas são raras e geralmente ocorrem quando a cobra se sente ameaçada ou presa, como em redes de pesca.
    Embora tóxicas e altamente venenosas, as picadas são raras e geralmente ocorrem quando a cobra se sente ameaçada ou presa, como em redes de pesca. Foto: imagem gerada por i.a
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay