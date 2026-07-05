Animais
O veneno dessa serpente é tão potente que uma única dose pode matar dezenas de pessoas
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Embora sejam pequenas, elas possuem um veneno poderoso que é capaz de matar dezenas de pessoas com uma única dose. Foto: imagem gerada por i.a
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Mas elas evitam praias, águas rasas e contato com humanos. A cobra-do-mar-pelágio teve origem nos oceanos tropicais e subtropicais do mundo, incluindo o Pacífico e o Índico. Foto: Domínio Público
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Ela é encontradadesde a costa leste da África até a costa oeste das Américas, incluindo ilhas como as Galápagos. Assim, também pode aparecer em águas temperadas devido às correntes oceânicas que as transportam para longe de suas áreas habituais. Foto: Museu de História Natural do Condado de Los Angeles
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Vivem exclusivamente em ambientes marinhos, sem contato com a terra, mesmo durante a reprodução, tendo uma dieta que consiste em peixes e crustáceos. Foto: Aloaiza/Wikimédia Commons
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Nesse sentido, a cobra-do-mar-pelágio é altamente perigosa, com veneno neurotóxico e miotóxico, capaz de causar danos neurológicos e musculares. Foto: Flickr - reinaldo.aviles
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Possuem uma coloração distinta, com dorso escuro (preto ou marrom) e ventre amarelo, embora existam variações. As fêmeas podem atingir até 1,5 metro de comprimento, enquanto os machos são menores. Foto: Wikimedia Commons/Luis Correa
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Embora tóxicas e altamente venenosas, as picadas são raras e geralmente ocorrem quando a cobra se sente ameaçada ou presa, como em redes de pesca. Foto: imagem gerada por i.a
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