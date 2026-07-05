Puno: onde o folclore andino encontra o lago navegável mais alto do mundo

O Porto de Puno é ponto de partida para passeios pelo Lago Titicaca e visitas às ilhas. A movimentação de barcos e turistas cria uma atmosfera dinâmica e acolhedora, reforçando a ideia de que o espaço simboliza a ligação da cidade com o lago. Além do turismo, o porto é vital para o comércio e para a vida cotidiana das comunidades ribeirinhas. Foto: Kala Chuymani /Wikimédia Commons