Voo mais longo do mundo: ‘Projeto Sunrise’ levará passageiros da Austrália ao Reino Unido em até 22 horas sem escalas

Especialistas em medicina do sono, nutrição e fadiga colaboraram com a empresa na definição da iluminação, das refeições e dos períodos de descanso, com o objetivo de diminuir os efeitos do fuso horário. As medidas buscam tornar a experiência mais suportável para os passageiros e reduzir o impacto físico de uma viagem tão extensa como essa. Foto: Alev Takil/Unsplash