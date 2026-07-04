Economia
Delícias que são feitas de amendoim: muita energia e pouco custo
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Pasta de Amendoim - Creme à base deste alimento, geralmente sem adição de açúcar. Popular entre quem frequenta academias, é bastante consumido nos EUA. Cerca de 180 calorias a cada 2 colheres de sopa. Fonte de proteínas e fibras, a pasta pode ser usada em diversas receitas. Foto: Racool Studio por Freepik
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Cajuzinho - Tradicional doce brasileiro, é uma mistura de amendoim, chocolate e leite condensado. É especialmente associado a festas de aniversário. Cerca de 86 calorias por unidade. O nome se deve ao formato que lembra um caju pequeno. Foto: Winkpolve - wikimedia commons
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Paçoca - Leva amendoim, açúcar e sal, geralmente em formato de cilindros. Tradição nas festas juninas do Brasil. Aproximadamente 110 calorias por unidade. Foto: Adriao wikimedia commons
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Barras de cereais com amendoim - Mistura de amendoim, frutas secas, granolas e outros ingredientes nutritivos. Facilmente achada, é uma ótima alternativa para o lanche, pois é prática e energética. Varia de 126 a 200 calorias por barra, dependendo da composição. Foto: wikimedia creative commons
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Sorvete de Amendoim - Ótima opção para dias de intenso calor, é uma deliciosa sobremesa. Ideal para preparo caseiro, possui aproximadamente 92 calorias a cada 27 gramas. Foto: Reprodução do Youtube Canal Melissa Barcelos
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Pé-de-Moleque - Mistura de amendoim e rapadura, é popular no Brasil, especialmente em festas juninas. O doce surgiu em meados do século XVI, com o cultivo da cana-de-açúcar no Brasil. Ele possui aproximadamente 81 calorias em 16 gramas. Foto: Divulgação
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Amendoim Temperado - Coberto por uma mistura de temperos, com variações de ervas e sabores. Com aproximadamente 86 calorias a cada 15 gramas, é uma boa opção de snack para levar na bolsa para curtir seu bloco favorito. Foto: Imagem de heecehil por Pixabay
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Amendoim para Confeitar - Este alimento quando é moído ou em pedaços é usado no preparo de bolos e tortas. Versátil e saboroso , dão um toque especial e refinado na decoração de sobremesas. Foto: wirestock por freepik
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Manteiga de Amendoim- Pasta obtida pela moagem de amendoins, com adição de açúcar. Popularmente consumida nos Estados Unidos, passada no pão com geleia. Tem cerca de 588 calorias a cada 100 gramas, sendo uma fonte de gorduras saudáveis e proteínas quando consumida com moderação. Foto: Imagem de Steve Buissinne por Pixabay
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Bolo de Amendoim - Ótima opção para o café da manhã ou o lanche da tarde, combina com chá, leite ou café. Experimente adicionar uma calda de leite condensado para deixar o bolo mais molhadinho. Foto: Reprodução do Youtube Canal Tata Pereira
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Doce de amendoim - Feito com xarope de glicose, diferentemente da paçoca, tem consistência mais firme e não esfarela com facilidade. Geralmente é cortado em formato de tablete, mais fininho. Cerca de 89 calorias em uma porção de 20 gramas. Foto: Leonardo "Leguas" Carvalho - wikimedia commons
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Pavê de amendoim - Essa sobremesa pode virar mania em sua mesa, pois é fácil e prática, além de saborosa. Muito cremoso como todo o pavê, fica crocante por conta do amendoim, que dá um toque especial, graças ao seu sabor marcante e envolvente. Foto: Imagem de wirestock no Freepik
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Antes de consumir amendoim, é importante verificar se não tem alergia. Ele faz parte da seleta lista de alimentos que estão entre os mais comuns para pessoas alérgicas, ao lado de leite, ovos, castanhas, trigo, peixe e frutos do mar Foto: 8photo por freepik
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