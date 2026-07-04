Chantilly: creme leve e aerado conquistou a confeitaria mundial e dá pra fazer em casa

Apesar de leve e saboroso, o chantilly é rico em gordura e calorias, devendo ser consumido com moderação. É um creme que simboliza requinte e prazer, mas exige equilíbrio na dieta. Hoje, versões vegetais e sem lactose já existem, ampliando o acesso e reduzindo impactos nutricionais negativos. Essa evolução mostra como tradição e inovação se encontram na confeitaria. Foto: imagem gerada por i.a