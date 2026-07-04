Dos ideais de liberdade ao protagonismo global: os 250 anos da Independência dos Estados Unidos

Ao longo dos séculos seguintes, o país consolidou-se como uma potência econômica, militar, científica e cultural do mundo, com enorme influência sobre a política global. Ao mesmo tempo, a história dos Estados Unidos também foi marcada por contradições, como a permanência da escravidão por décadas após a independência, a exclusão de diversos grupos da participação política e as lutas posteriores pela ampliação dos direitos civis. Esses aspectos fazem parte dos debates que acompanham as comemoraç Foto: Domínio Público/Pixabay