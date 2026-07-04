Solução de motorista brasileiro permite que ônibus reutilizem água que antes era descartada

A proposta ganhou o apoio de profissionais da oficina e do setor administrativo, que desenvolveram uma adaptação simples para conduzir essa água até reservatórios específicos, sem alterar o funcionamento da climatização. O princípio do sistema aproveita um fenômeno comum nos aparelhos de refrigeração: a umidade do ar se transforma em água durante o resfriamento. Foto: Imagem gerada por IA