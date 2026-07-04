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Solução de motorista brasileiro permite que ônibus reutilizem água que antes era descartada

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Redação Flipar
  • A proposta ganhou o apoio de profissionais da oficina e do setor administrativo, que desenvolveram uma adaptação simples para conduzir essa água até reservatórios específicos, sem alterar o funcionamento da climatização. O princípio do sistema aproveita um fenômeno comum nos aparelhos de refrigeração: a umidade do ar se transforma em água durante o resfriamento.
    A proposta ganhou o apoio de profissionais da oficina e do setor administrativo, que desenvolveram uma adaptação simples para conduzir essa água até reservatórios específicos, sem alterar o funcionamento da climatização. O princípio do sistema aproveita um fenômeno comum nos aparelhos de refrigeração: a umidade do ar se transforma em água durante o resfriamento. Foto: Imagem gerada por IA
  • Segundo a empresa, o equipamento consegue produzir cerca de três litros de água a cada duas horas e meia de funcionamento, quantidade suficiente para reduzir a necessidade de abastecimento externo durante o trajeto.
    Segundo a empresa, o equipamento consegue produzir cerca de três litros de água a cada duas horas e meia de funcionamento, quantidade suficiente para reduzir a necessidade de abastecimento externo durante o trajeto. Foto: Divulgac?a?o/A?gua Branca
  • A fabricante Marcopolo também adotou a modificação na produção de novos veículos, ampliando o alcance da tecnologia. Atualmente, a Águia Branca informa reaproveitar mais de 31 milhões de litros de água por ano em diferentes processos, dos quais cerca de 1,9 milhão de litros são provenientes apenas da condensação dos aparelhos de ar-condicionado dos ônibus.
    A fabricante Marcopolo também adotou a modificação na produção de novos veículos, ampliando o alcance da tecnologia. Atualmente, a Águia Branca informa reaproveitar mais de 31 milhões de litros de água por ano em diferentes processos, dos quais cerca de 1,9 milhão de litros são provenientes apenas da condensação dos aparelhos de ar-condicionado dos ônibus. Foto: Pexels/Rodolfo Gaion
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