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“Entrando Numa Grande Fria” ganha novo trailer e novo título

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Redação Flipar
  • O longa, que originalmente se chamaria
    O longa, que originalmente se chamaria "Entrando Na Maior Fria", passou a se chamar "Entrando Numa Grande Fria", em um trocadilho direto com o sobrenome de Ariana Grande, que assume um dos papéis principais no novo filme. O anúncio dessa mudança foi feito no dia 26 de junho, justamente o dia do aniversário de Ariana. Foto: Reprodução Instagram
  • Depois de viver Glinda nos dois filmes de
    Depois de viver Glinda nos dois filmes de "Wicked", Ariana decidiu continuar investindo na carreira de atriz e passou a fazer parte do elenco da consagrada franquia no papel de Olivia Jones, uma mulher que vai conhecer a família do namorado pela primeira vez e precisa lidar com diversos desafios. Foto: Reprodução Youtube
  • Na trama, Henry Focker, interpretado por Skyler Gisondo, é filho de Greg e Pam, vividos por Ben Stiller e Teri Polo. Ele se apaixona por Olivia Jones, uma mulher decidida que precisa enfrentar o rigoroso teste do polígrafo aplicado pelo avô Jack Byrnes, papel de Robert De Niro, além de outros desafios para ser aceita pela família.
    Na trama, Henry Focker, interpretado por Skyler Gisondo, é filho de Greg e Pam, vividos por Ben Stiller e Teri Polo. Ele se apaixona por Olivia Jones, uma mulher decidida que precisa enfrentar o rigoroso teste do polígrafo aplicado pelo avô Jack Byrnes, papel de Robert De Niro, além de outros desafios para ser aceita pela família. Foto: Reprodução Youtube
  • A produção é uma parceria entre Universal Pictures, Tribeca Productions e Red Hour Films. A direção e o roteiro ficam a cargo de John Hamburg, que também foi um dos responsáveis pelos roteiros dos três filmes anteriores da saga. O elenco ainda conta com Owen Wilson, Beanie Feldstein e outros nomes.
    A produção é uma parceria entre Universal Pictures, Tribeca Productions e Red Hour Films. A direção e o roteiro ficam a cargo de John Hamburg, que também foi um dos responsáveis pelos roteiros dos três filmes anteriores da saga. O elenco ainda conta com Owen Wilson, Beanie Feldstein e outros nomes. Foto: Divulgação
  • A franquia já soma cerca de 1,16 bilhão de dólares em bilheteria global. O primeiro filme,
    A franquia já soma cerca de 1,16 bilhão de dólares em bilheteria global. O primeiro filme, "Entrando Numa Fria", estreou nos cinemas em 2000 e acompanhou os desentendimentos e a rivalidade entre o enfermeiro desastrado Greg, interpretado por Ben Stiller, e seu sogro superprotetor, o ex-agente da CIA Jack Byrnes, interpretado por De Niro, quando Pam levou o namorado para conhecer a família. Foto: Divulgação
  • A sequência,
    A sequência, "Entrando Numa Fria Maior Ainda", chegou aos cinemas em 2004. Nesse filme, as confusões ficam ainda maiores quando os pais de Pam e os pais de Greg se conhecem pela primeira vez, e o encontro expõe um choque de culturas e valores entre as duas famílias. Foto: Divulgação
  • O terceiro filme,
    O terceiro filme, "Entrando Numa Fria Maior Ainda com a Família", estreou em 2010 e acompanhou Greg já como pai de gêmeos de cinco anos, quando ele finalmente parece ter ganhado a confiança do sogro Jack. No entanto, mal-entendidos com uma bela representante farmacêutica e o retorno do ex-namorado de sua esposa Pam fazem com que Jack retome suas antigas suspeitas e novas confusões aconteçam. Foto: Divulgação
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