“Entrando Numa Grande Fria” ganha novo trailer e novo título

O terceiro filme, "Entrando Numa Fria Maior Ainda com a Família", estreou em 2010 e acompanhou Greg já como pai de gêmeos de cinco anos, quando ele finalmente parece ter ganhado a confiança do sogro Jack. No entanto, mal-entendidos com uma bela representante farmacêutica e o retorno do ex-namorado de sua esposa Pam fazem com que Jack retome suas antigas suspeitas e novas confusões aconteçam. Foto: Divulgação