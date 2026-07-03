Faz mal prender o espirro? Saiba o que dizem os médicos

Na maioria dos casos, prender o espirro não causa danos graves. Porém, médicos alertam que, em situações raras, podem ocorrer desconfortos e lesões. Entre os efeitos possíveis estão dor de ouvido, sensação de estalo ou pressão na cabeça. Isso acontece porque o ar pode ser empurrado para a tuba auditiva. Foto: imagem gerada por i.a