Uma lista de tubérculos que nutrem e dão energia com praticidade; alguns são pouco conhecidos

Entre os tubérculos mais famosos está a beterraba. Ela é rica em vitamina A, betalaína, carotenoides e flavonoides, assim como antioxidantes que combatem o excesso de radicais livres. Além disso, fornece bastante óxido nítrico, que promove o relaxamento dos vasos sanguíneos e controla a pressão arterial. Foto: Imagem de Nick Collins por Pixabay