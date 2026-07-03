Notícias
Autor de loucas aventuras no século 19, Jules Verne é popular até hoje; entenda por que ele atrai tanto
-
Verne é tão popular que, em 2023, uma de suas obras inspirou a escola de samba Porto da Pedra. E a agremiação levou o título de campeã da Série Ouro, voltando à elite do Carnaval Carioca. Vai desfilar em 2024 no Grupo Especial. Foto: Divulgação Alex Ferro / Riotur
-
A campeã levou para a avenida um enredo baseado no livro "A Jangada 800 Léguas pelo Amazonas, publicado por Jules Verne em 1881. Foto: A jangada livro de Jules Verne - Divulgação
-
Verne foi visionário. Ele imaginou, quase 200 anos atrás, tecnologias que viriam a surgir muito depois: televisão, ar condicionado, fax, viagem à Lua...Ele pesquisava as inovações científicas da época e avançava adiante, surpreendendo pelo olhar profético de um sonhador. Foto: -Dominio Publico
-
Popular, sua obra se espalhou pelo mundo, traduzida em 148 idiomas. Foram mais de 100 livros, criados pela mente fértil do francês, nascido em Nantes, em 8/2/1828, cuja maior paixão era a narrativa de viagens. Foto: Reproduçao/Dominio Publico
-
-
"Cinco Semanas em um Balão" foi a primeira grande obra literarária de Verne. O livro, lançado em 1863, relata uma grandiosa expedição do Dr. Fergusson, o criado Joe e o amigo Dick, sobre o continente africano. Foto: Reprodução
-
As aventuras criadas por Verne eram tão mirabolantes que tornaram-se irresistíveis para o cinema. São vários filmes com as viagens mais loucas imaginadas pelo autor. Foto: Divulgação
-
"Viagem à Lua" - baseado no livro "Da Terra à Lua" Foto: Reprodução
-
-
Em 1902, nos primórdios do cinema, Georges Méliès lançou aquele que é considerado o primeiro filme de ficção científica: "Viagem à Lua". Ele se baseou em obras de Jules Verne e H.G.Wells. Principalmente em "Da Terra à Lua", escrito por Verne em 1865. Foto: divulgação
-
No livro, mais de 100 anos antes da verdadeira viagem do homem à Lua (1969), Verne imaginou a decolagem de uma nave com três astronautas em direção à Lua. E o ponto de partida era em Tampa (EUA), a 30 km de onde a nave espacial seria, de fato, lançada. Foto: William Anders-divulgação/Nasa
-
"20 mil Léguas Submarinas" - baseado no livro homônimo, um dos mais famosos de Jules Verne. Foto: Divulgação
-
-
Lançado em 1954, o filme é estrelado por Kirk Douglas, James Mason e Paul Lukas. Foto: Disney
-
O livro de Verne projetou um submarino mais moderno do que o que existia na época: o Nautilus, comandado pelo Capitão Nemo. No enredo, uma expedição é feita para investigar naufrágios, que seriam causados por um monstro marinho. Foto: Disney
-
O Capitão Nemo tornou-se tão popular que inspirou outras obras e está presente no filme "A Liga Extraordinária", em que é interpretado pelo veterano ator indiano Naseeruddin Shah. Foto: Reprodução do Instagram @vishalandcinema
-
-
"A Volta ao Mundo em 80 dias" - baseado no livro homônimo, um dos mais populares do planeta. Foto: Reprodução
-
Lançado em 1956, o filme é estrelado por David Niven e pelo humorista mexicano Cantinflas. Foto: Divulgação
-
O personagem Phileas Fogg faz uma aposta milionária com amigos: daria a volta ao mundo em 80 dias. E, para isso, ele enfrenta perigos em todos os continentes, ao lado do fiel criado Passepartout Foto: Divulgação
-
-
"Viagem ao Centro da Terra" - baseado no livro homônimo Foto: Divulgação
-
Lançado em 2008, tem Brendan Fraser no papel principal. Em 1959, outro filme já havia sido estrelado por Pat Boone e James Mason. Foto: Divulgação
-
Na trama cheia de percalços, um garoto consegue decifrar um manuscrito e participa de um percurso até o centro da Terra Foto: Wikimédia Commons/Domínio Público
-
-
Verne também escreveu "A Ilha Misteriosa", "A Esfinge dos Gelos", "A Aldeia Aérea", "O Raio Verde" e "Aventuras do Capitão Hatteras", entre outras dezenas de obras que geram curiosidade e mexem com o espírito aventureiro do leitor. Seu último livro foi "O Senhor do Mundo" (1904). Foto: - Reprodução
-
Verne morreu em 24/3/1905, aos 77 anos, vítima de diabetes. Ele foi sepultado no cemitério de La Madeleine, em Amiens, cidade onde viveu, na região da Picardia. Foto: Ministério da Cultura da França
-
A casa onde ele viveu por 18 anos, em Amiens, tornou-se um museu, aberto à visitação. Foto: Depositphotos
-
-
Um monumento à criatividade do autor, que já encantou sucessivas gerações e até hoje fascina o público viajante de suas embarcações. Foto: Reprodução