Galeria
Finlândia desativa sua última rede de telefonia fixa tradicional após 150 anos
-
O país nórdico desativou o sistema tradicional de cobre, porém não todas as formas de telefonia residencial. Serviços de voz sobre IP (VoIP) e linhas fixas oferecidas por meio de redes de fibra óptica continuam disponíveis, enquanto pequenas operadoras locais ainda mantêm estruturas limitadas. O encerramento reflete uma transformação tecnológica impulsionada pela queda no número de usuários e pelo alto custo de manutenção da antiga rede. Foto: Foto de Dan Dennis na Unsplash
-
No Brasil, a telefonia fixa também vem perdendo espaço rapidamente, embora ainda esteja longe de desaparecer. Dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) mostram que o país encerrou 2025 com cerca de 20,1 milhões de acessos de telefonia fixa, uma queda em relação aos 23 milhões registrados no fim de 2024. Foto: Divulgação/Anatel
-
Ao mesmo tempo, a telefonia móvel alcançou 270,2 milhões de acessos, enquanto a fibra óptica passou a responder por aproximadamente 79% das conexões de banda larga fixa, refletindo a migração dos consumidores para serviços digitais e de voz pela internet. Apesar da retração, a telefonia fixa continua sendo utilizada por empresas, órgãos públicos e parte dos usuários residenciais, além de permanecer regulada pela Anatel. Foto: Imagem de Fotorech por Pixabay
-
O telefone fixo é um serviço de telecomunicações que permite a realização e o recebimento de chamadas por meio de um número associado a um endereço físico, como uma residência, empresa ou órgão público. Foto: Foto de Nishal Pavithran na Unsplash
-
-
Durante grande parte do século 20, a comunicação era feita principalmente por redes de cabos de cobre, nas quais a voz era transmitida por sinais elétricos. Durante décadas, essa tecnologia foi a principal forma de comunicação à distância e desempenhou papel fundamental na expansão das telecomunicações em todo o mundo. Foto: Foto de George Chandrinos na Unsplash
-
Com a evolução das tecnologias de comunicação, o conceito de telefonia fixa permaneceu, mas a infraestrutura utilizada para prestar o serviço passou por mudanças. Atualmente, muitas operadoras oferecem linhas fixas por meio de fibra óptica e da tecnologia de Voz sobre Protocolo de Internet (VoIP), que transmite as chamadas pela internet em vez da antiga rede de cobre. Foto: Imagem de Marcel Kessler no Pixabay
-
Assim, embora o aparelho continue sendo utilizado em um local fixo e mantenha um número telefônico próprio, a forma como a ligação é transportada tornou-se mais moderna, eficiente e integrada às redes digitais. Foto: Imagem de Sunriseforever no Pixabay
-