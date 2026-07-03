Finlândia desativa sua última rede de telefonia fixa tradicional após 150 anos

O país nórdico desativou o sistema tradicional de cobre, porém não todas as formas de telefonia residencial. Serviços de voz sobre IP (VoIP) e linhas fixas oferecidas por meio de redes de fibra óptica continuam disponíveis, enquanto pequenas operadoras locais ainda mantêm estruturas limitadas. O encerramento reflete uma transformação tecnológica impulsionada pela queda no número de usuários e pelo alto custo de manutenção da antiga rede. Foto: Foto de Dan Dennis na Unsplash