Celebridades e TV
Rodrigo Hilbert ajuda motorista com carro atolado e vira assunto nas redes
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Em um segundo vídeo, Jade contou que Hilbert amarrou um equipamento no carro, ajudou a puxar e dirigiu o trator usado no resgate. Ela também contou, em tom bem-humorado, que perguntaram se ele era Tiago Leifert. Hilbert respondeu que era muito parecido, mas não era. A situação gerou diversos comentários nas redes sociais brincando com a fama de "faz de tudo" do apresentador. Foto: Reprodução Youtube
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Rodrigo Hilbert é casado oficialmente com a atriz e apresentadora Fernanda Lima desde 2021, mas o casal começou o relacionamento em 2001. Juntos, eles têm três filhos: os gêmeos João e Francisco, nascidos em 2008, e a caçula Maria Manoela, que nasceu em 2019. Foto: Reprodução Instagram
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Rodrigo Hilbert Alberton nasceu em Orleans, Santa Catarina, em 22 de abril de 1980. Filho de Suzete Hilbert e Ângelo Alberton, tem ascendência alemã por parte de mãe e italiana por parte de pai. Na infância e na adolescência, trabalhou como ajudante de ferreiro na oficina do avô materno, ofício que aprendeu antes de ingressar no mundo artístico. Foto: Reproduçã Instagram
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A carreira de Hilbert começou no mundo da moda. Aos 16 anos, em 1996, foi convidado por uma agência para trabalhar como modelo no Rio de Janeiro, decisão que o levou a deixar a cidade natal. Como modelo, trabalhou em campanhas de marcas internacionais, entre elas a Versace. Foto: Flickr / Renan Katayama
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A estreia na televisão aconteceu em 2002, na novela "Desejos de Mulher", da TV Globo. Depois disso, o ator participou de outras produções da emissora, como "América", "Pé na Jaca", "Duas Caras", "Fina Estampa" e a minissérie "Louco por Elas". Também esteve no elenco de "Três Irmãs" e "Viver a Vida". Foto: Divulgação / TV Globo
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Em 2012, Hilbert estreou no programa "Tempero de Família", exibido pelo canal GNT, como apresentador. Na atração, que é dedicada a receitas caseiras e tradicionais de diferentes regiões do Brasil e do mundo, Rodrigo ensina os segredos que aprendeu vendo e ajudando a mãe e a avó na cozinha. Foto: Divulgação
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Hilbert também é envolvido com projetos ligados ao bem-estar e à qualidade de vida, temas frequentes em suas aparições públicas e nas redes sociais. O apresentador já participou de produções de humor, como "Sob Nova Direção", e de trabalhos no cinema, incluindo o longa "Irmãos de Fé". Foto: Flickr / Renato Cipriano
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