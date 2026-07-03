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Celebridades e TV

Rodrigo Hilbert ajuda motorista com carro atolado e vira assunto nas redes

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Redação Flipar
  • Em um segundo vídeo, Jade contou que Hilbert amarrou um equipamento no carro, ajudou a puxar e dirigiu o trator usado no resgate. Ela também contou, em tom bem-humorado, que perguntaram se ele era Tiago Leifert. Hilbert respondeu que era muito parecido, mas não era. A situação gerou diversos comentários nas redes sociais brincando com a fama de
    Em um segundo vídeo, Jade contou que Hilbert amarrou um equipamento no carro, ajudou a puxar e dirigiu o trator usado no resgate. Ela também contou, em tom bem-humorado, que perguntaram se ele era Tiago Leifert. Hilbert respondeu que era muito parecido, mas não era. A situação gerou diversos comentários nas redes sociais brincando com a fama de "faz de tudo" do apresentador. Foto: Reprodução Youtube
  • Rodrigo Hilbert é casado oficialmente com a atriz e apresentadora Fernanda Lima desde 2021, mas o casal começou o relacionamento em 2001. Juntos, eles têm três filhos: os gêmeos João e Francisco, nascidos em 2008, e a caçula Maria Manoela, que nasceu em 2019.
    Rodrigo Hilbert é casado oficialmente com a atriz e apresentadora Fernanda Lima desde 2021, mas o casal começou o relacionamento em 2001. Juntos, eles têm três filhos: os gêmeos João e Francisco, nascidos em 2008, e a caçula Maria Manoela, que nasceu em 2019. Foto: Reprodução Instagram
  • Rodrigo Hilbert Alberton nasceu em Orleans, Santa Catarina, em 22 de abril de 1980. Filho de Suzete Hilbert e Ângelo Alberton, tem ascendência alemã por parte de mãe e italiana por parte de pai. Na infância e na adolescência, trabalhou como ajudante de ferreiro na oficina do avô materno, ofício que aprendeu antes de ingressar no mundo artístico.
    Rodrigo Hilbert Alberton nasceu em Orleans, Santa Catarina, em 22 de abril de 1980. Filho de Suzete Hilbert e Ângelo Alberton, tem ascendência alemã por parte de mãe e italiana por parte de pai. Na infância e na adolescência, trabalhou como ajudante de ferreiro na oficina do avô materno, ofício que aprendeu antes de ingressar no mundo artístico. Foto: Reproduçã Instagram
  • A carreira de Hilbert começou no mundo da moda. Aos 16 anos, em 1996, foi convidado por uma agência para trabalhar como modelo no Rio de Janeiro, decisão que o levou a deixar a cidade natal. Como modelo, trabalhou em campanhas de marcas internacionais, entre elas a Versace.
    A carreira de Hilbert começou no mundo da moda. Aos 16 anos, em 1996, foi convidado por uma agência para trabalhar como modelo no Rio de Janeiro, decisão que o levou a deixar a cidade natal. Como modelo, trabalhou em campanhas de marcas internacionais, entre elas a Versace. Foto: Flickr / Renan Katayama
  • A estreia na televisão aconteceu em 2002, na novela
    A estreia na televisão aconteceu em 2002, na novela "Desejos de Mulher", da TV Globo. Depois disso, o ator participou de outras produções da emissora, como "América", "Pé na Jaca", "Duas Caras", "Fina Estampa" e a minissérie "Louco por Elas". Também esteve no elenco de "Três Irmãs" e "Viver a Vida". Foto: Divulgação / TV Globo
  • Em 2012, Hilbert estreou no programa
    Em 2012, Hilbert estreou no programa "Tempero de Família", exibido pelo canal GNT, como apresentador. Na atração, que é dedicada a receitas caseiras e tradicionais de diferentes regiões do Brasil e do mundo, Rodrigo ensina os segredos que aprendeu vendo e ajudando a mãe e a avó na cozinha. Foto: Divulgação
  • Hilbert também é envolvido com projetos ligados ao bem-estar e à qualidade de vida, temas frequentes em suas aparições públicas e nas redes sociais. O apresentador já participou de produções de humor, como
    Hilbert também é envolvido com projetos ligados ao bem-estar e à qualidade de vida, temas frequentes em suas aparições públicas e nas redes sociais. O apresentador já participou de produções de humor, como "Sob Nova Direção", e de trabalhos no cinema, incluindo o longa "Irmãos de Fé". Foto: Flickr / Renato Cipriano
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