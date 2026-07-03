Rodrigo Hilbert ajuda motorista com carro atolado e vira assunto nas redes

Em um segundo vídeo, Jade contou que Hilbert amarrou um equipamento no carro, ajudou a puxar e dirigiu o trator usado no resgate. Ela também contou, em tom bem-humorado, que perguntaram se ele era Tiago Leifert. Hilbert respondeu que era muito parecido, mas não era. A situação gerou diversos comentários nas redes sociais brincando com a fama de "faz de tudo" do apresentador. Foto: Reprodução Youtube