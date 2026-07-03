WhatsApp disponibiliza reserva de nome de usuário; veja passo a passo

Em seguida, o usuário pode escolher gerar um código, que será exigido caso alguém tente entrar em contato pela primeira vez. É dizer, para iniciar uma conversa por esse caminho, a outra pessoa precisa saber exatamente qual é o identificador e o código. Desse modo, é possível ter um controle maior sobre quem pode enviar a primeira mensagem. Foto: Pexels / Anton