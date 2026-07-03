Como identificar os principais padrões xadrez usados na moda

Burberry - Criado na década de 1920 para forrar os icônicos trench coats da marca britânica e ganhou o mundo. Com sua combinação característica de bege, preto, branco e vermelho, o padrão ultrapassou o universo da moda e tornou-se um dos desenhos mais reconhecidos e valorizados do mercado de luxo, aparecendo em roupas, bolsas, lenços e acessórios. Foto: imagem gerada por i.a