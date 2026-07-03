Estilo de Vida
Como identificar os principais padrões xadrez usados na moda
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Originário da Escócia, o tartan é o padrão xadrez mais famoso do mundo. Suas faixas horizontais e verticais em diferentes larguras e cores identificavam antigos clãs escoceses e, atualmente, aparecem em saias, cachecóis, casacos e peças de alta-costura. Foto: imagem gerada por i.a
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Vichy - Com pequenos quadrados regulares formados pela combinação do branco com outra cor, o vichy transmite leveza e elegância. Tornou-se um clássico da moda feminina e continua presente em vestidos, camisas e roupas para o verão. Foto: imagem gerada por i.a
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Glen Plaid (Glen Check) é um padrão clássico da alfaiataria britânica, formado por pequenos quadros em tons discretos que criam um visual elegante e sofisticado. Muito utilizado em blazers, ternos, calças e casacos, permanece como uma escolha frequente tanto na moda masculina quanto na feminina. Foto: imagem gerada por i.a
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Seu nome significa "pé de galinha" em francês, referência ao formato irregular dos desenhos. Tradicionalmente em preto e branco, ganhou projeção internacional graças às coleções de alta-costura e permanece como símbolo de elegância. Foto: imagem gerada por i.a
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Burberry - Criado na década de 1920 para forrar os icônicos trench coats da marca britânica e ganhou o mundo. Com sua combinação característica de bege, preto, branco e vermelho, o padrão ultrapassou o universo da moda e tornou-se um dos desenhos mais reconhecidos e valorizados do mercado de luxo, aparecendo em roupas, bolsas, lenços e acessórios. Foto: imagem gerada por i.a
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Windowpane - Também chamado de "janela", apresenta linhas finas que formam grandes quadrados sobre o tecido. O visual minimalista tornou esse padrão um dos favoritos em ternos, blazers e peças de estilo contemporâneo. Foto: imagem gerada por i.a
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Reconhecido pelos grandes quadrados, geralmente vermelhos e pretos, o Buffalo Check tornou-se um ícone das roupas usadas por lenhadores na América do Norte. Hoje também aparece na decoração e na moda casual. Foto: imagem gerada por i.a
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Diferente dos demais, o Argyle é formado por losangos sobrepostos atravessados por linhas finas. Inspirado em antigos desenhos escoceses, tornou-se um clássico de suéteres, coletes, meias e roupas ligadas ao golfe e ao estilo preppy. Foto: imagem gerada por i.a