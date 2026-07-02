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O segredo da casca aveludada do brie: por que ela deixa o queijo tão cremoso?

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Redação Flipar
  • A característica mais marcante do brie é sua casca branca e aveludada, formada durante a maturação pela ação do fungo benéfico Penicillium camemberti (também conhecido como Penicillium candidum). Esse fungo é aplicado de forma controlada e totalmente segura.
    A característica mais marcante do brie é sua casca branca e aveludada, formada durante a maturação pela ação do fungo benéfico Penicillium camemberti (também conhecido como Penicillium candidum). Esse fungo é aplicado de forma controlada e totalmente segura. Foto: Imagem de PDPhotos por Pixabay
  • O uso do fungo na produção do queijo desenvolve uma fina camada que protege o alimento e contribui para seu aroma delicado e sabor levemente amanteigado.A casca é comestível e faz parte da experiência tradicional de consumo.
    O uso do fungo na produção do queijo desenvolve uma fina camada que protege o alimento e contribui para seu aroma delicado e sabor levemente amanteigado.A casca é comestível e faz parte da experiência tradicional de consumo. Foto: imagem gerada por i.a
  • O processo é simples. Durante a maturação, o fungo libera enzimas que atuam de fora para dentro, quebrando proteínas e gorduras do queijo. Esse processo transforma gradualmente a textura, deixando o interior cada vez mais macio, cremoso e untuoso, enquanto o centro amadurece por último.
    O processo é simples. Durante a maturação, o fungo libera enzimas que atuam de fora para dentro, quebrando proteínas e gorduras do queijo. Esse processo transforma gradualmente a textura, deixando o interior cada vez mais macio, cremoso e untuoso, enquanto o centro amadurece por último. Foto: imagem gerada por i.a
  • É justamente essa ação que cria o contraste característico entre a casca firme e o recheio quase derretendo, considerado uma das maiores qualidades do brie, que conquista apreciadores por todo o mundo.
    É justamente essa ação que cria o contraste característico entre a casca firme e o recheio quase derretendo, considerado uma das maiores qualidades do brie, que conquista apreciadores por todo o mundo. Foto: imagem gerada por i.a
  • A produção do Brie segue regras específicas que incluem uso de leite de vaca pasteurizado ou cru, coagulação lenta e maturação em ambientes controlados. Cada etapa, portanto, é monitorada para garantir autenticidade e qualidade.
    A produção do Brie segue regras específicas que incluem uso de leite de vaca pasteurizado ou cru, coagulação lenta e maturação em ambientes controlados. Cada etapa, portanto, é monitorada para garantir autenticidade e qualidade. Foto: imagem gerada por i.a
  • A exportação do Broe movimenta milhões de euros e fortalece a imagem da França como referência gastronômica mundial. Além do valor econômico, o Brie é patrimônio cultural que conecta tradição e modernidade.
    A exportação do Broe movimenta milhões de euros e fortalece a imagem da França como referência gastronômica mundial. Além do valor econômico, o Brie é patrimônio cultural que conecta tradição e modernidade. Foto: imagem gerada por i.a
  • Na culinária, o Brie é utilizado em pratos sofisticados como quiches, fondues e entradas, além de ser degustado puro com pães e vinhos. Sua versatilidade permite harmonizações que elevam o sabor das receitas e criam experiências gastronômicas únicas. O queijo tornou-se presença indispensável em cozinhas profissionais e domésticas, consolidando sua fama global.
    Na culinária, o Brie é utilizado em pratos sofisticados como quiches, fondues e entradas, além de ser degustado puro com pães e vinhos. Sua versatilidade permite harmonizações que elevam o sabor das receitas e criam experiências gastronômicas únicas. O queijo tornou-se presença indispensável em cozinhas profissionais e domésticas, consolidando sua fama global. Foto:
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