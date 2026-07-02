Descoberta de um manuscrito do século 13 revela um Merlin mais humano e vulnerável

Segundo as lendas arturianas, Merlin foi um poderoso mago e profeta que ajudou a definir o destino do Rei Arthur. Ele teria previsto o nascimento do futuro rei e planejado que ele fosse criado longe das disputas pelo trono. Merlin, então, teria criado o desafio da espada, que consistia em: quem a retirasse da pedra seria o verdadeiro rei. Arthur, ainda jovem, cumpriu o feito sem conhecer sua origem real e foi proclamado o legítimo rei da Bretanha. Foto: Willgard Krause/Pixabay