Celebridades e TV
Astro de ‘Máquina Mortífera’, Danny Glover anuncia que está com Alzheimer
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A química entre os dois protagonistas transformou a franquia em um enorme sucesso de bilheteria. Ainda assim, ao longo da carreira Glover demonstrou versatilidade em dramas, comédias, filmes históricos e produções independentes. Entre seus trabalhos mais conhecidos estão "A Cor Púrpura", de 1985 e "Predador 2: A Caçada Continua", lançado em 1990. Foto: Reprodução
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Além do cinema, também participou de diversas séries de TV, produções para o streaming e emprestou sua voz para documentários e animações, como "Formiguinhaz" e "O Príncipe do Egito". Outros filmes conhecidos da sua carreira foram "Dreamgirls: Em Busca de um Sonho", "Atirador" e "O Último Homem Negro Em San Francisco". Foto: Reprodução
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Fora das telas, Glover tornou-se conhecido por sua atuação em causas humanitárias, campanhas contra a pobreza e iniciativas em defesa dos direitos humanos, com forte presença em projetos ligados ao continente africano e à diáspora negra. Seu trabalho social recebeu reconhecimento de diversas organizações internacionais. Foto: Wikimedia Commons/Gage Skidmore