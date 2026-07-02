Lugano, na Suíça, esbanja beleza natural e riqueza arquitetônica com alma italiana

O Monte Brè é um dos pontos mais altos próximos a Lugano, acessível por funicular. Do topo, é possível admirar vistas panorâmicas do lago e dos Alpes. É um destino popular para caminhadas e passeios ao ar livre, valorizado pela tranquilidade e pela paisagem. Além disso, o local é conhecido por sua luz especial, que inspirou artistas e fotógrafos, e por abrigar vilarejos tradicionais que preservam a cultura alpina. Foto: Slav Yakounin - wikimedia commons