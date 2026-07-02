O segredo da garrafa térmica: a ciência que conserva bebidas quentes e frias por horas

Além da praticidade, a garrafa térmica representa uma solução sustentável para o dia a dia. Ao conservar café, chá, água ou outras bebidas por muitas horas, ela reduz a necessidade de aquecimento ou resfriamento constante, economizando energia e diminuindo o uso de recipientes descartáveis. Essa combinação de eficiência, durabilidade e simplicidade explica por que a invenção criada no século XIX continua tão presente na rotina de milhões de pessoas. Foto: imagem gerada por i.a