Ex-diretora de elenco de “007” rejeita Jacob Elordi, Callum Turner e Harris Dickinson para papel de James Bond

Em entrevista ao jornal britânico “The Independent”, a ex-diretora afirmou que rostos muito conhecidos e com grande exposição na mídia não servem para interpretar o espião. Segundo ela, para interpretar o icônico espião, o ator não deve ser muito conhecido e deve ter uma vida pessoal discreta, assim como era a vida dos atores que ela escolheu quando estrearam com o personagem, porque é mais fácil o público acreditar na aura misteriosa do personagem. Foto: Divulgação MGM