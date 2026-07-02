Areias brancas, ilhas calcárias e águas cristalinas tornam praias filipinas irresistíveis

White Beach é famosa pela areia branca e fina que se estende por quatro quilômetros, criando um cenário de cartão-postal que atrai visitantes de todo o mundo. O pôr do sol reúne turistas e moradores em uma atmosfera vibrante que conecta beleza natural e convivência social, transformando cada fim de tarde em espetáculo. Além disso, bares e restaurantes à beira-mar oferecem vida noturna animada, tornando o destino completo e versátil, ideal para quem busca lazer, interação e experiências memorávei Foto: Jhun Sacapano wikimedia commons