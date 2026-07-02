Artes
Dobraduras estratégicas: estudante cria estrutura de papel capaz de receber 10 mil vezes o próprio peso
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Apaixonado por origami desde criança, Miles começou produzindo figuras tradicionais, mas passou a explorar o potencial científico das dobraduras após conhecer estudos que relacionavam a técnica à engenharia e à tecnologia. A ideia do projeto surgiu enquanto acompanhava notícias sobre furacões e incêndios florestais, levando-o a investigar se estruturas inspiradas em origami poderiam ajudar na criação de abrigos resistentes, leves e fáceis de transportar. Foto: Reprodução do Youtube Canal Hiromi Yasuda
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Para seus experimentos, o estudante utilizou o padrão Miura-ori, desenvolvido pelo astrofísico japonês Koryo Miura. Conhecida por permitir que grandes superfícies sejam compactadas e abertas rapidamente, essa geometria já foi empregada em painéis solares de satélites e outras aplicações espaciais. Foto: Reprodução do Youtube Canal Hiromi Yasuda
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Miles produziu 54 versões diferentes da estrutura, variando medidas e utilizando três tipos de papel. Ao todo, realizou 108 testes, submetendo os modelos a cargas cada vez maiores. O que começou com livros evoluiu para panelas de ferro fundido e pesos de academia, à medida que as estruturas continuavam resistindo. Foto: Reprodução do Youtube Canal Hiromi Yasuda
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Os resultados foram impressionantes. A configuração mais eficiente suportou mais de 10 mil vezes o próprio peso. Além disso, os testes mostraram que o papel comum de impressora apresentou a melhor relação entre resistência e massa, superando materiais mais espessos em eficiência. A pesquisa reforça um princípio importante da engenharia: o desempenho de uma estrutura depende não apenas do material utilizado, mas também da forma como ela distribui as forças. No caso de Miles Wu, uma técnica milena Foto: Reprodução do Youtube Canal Hiromi Yasuda
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O origami é uma arte tradicional japonesa baseada na criação de figuras por meio de dobras em papel, sem o uso de tesouras ou cola. Embora seja amplamente associado ao Japão, suas origens remontam à China, onde o papel foi inventado por volta do século 2. A técnica chegou ao território japonês séculos depois e passou a se desenvolver de forma própria, tornando-se uma importante expressão cultural do país. Foto: Jason7825/WikimédiaCommons
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A palavra "origami" deriva da junção dos termos japoneses oru (dobrar) e kami (papel). Durante muito tempo, a prática esteve ligada a cerimônias religiosas e ocasiões especiais, já que o papel era um material raro e valioso. Com a popularização de sua fabricação, o origami passou a ser difundido entre diferentes camadas da população e ganhou caráter educativo e recreativo. Foto: Aldaron/WikimédiaCommons
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Ao longo dos séculos, diversas figuras tradicionais se consolidaram na prática do origami. Entre as mais conhecidas está o tsuru, ou grou japonês, ave que simboliza longevidade, paz e boa sorte na cultura japonesa. A lenda das mil aves de papel, conhecida como senbazuru, tornou-se um símbolo mundial de esperança, especialmente após a história de Sadako Sasaki, menina vítima da bomba atômica de Hiroshima que tentou dobrar mil tsurus enquanto lutava contra a leucemia. Foto: Domínio Público/WikimédiaCommons
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No século 20, o origami passou por uma transformação significativa graças ao trabalho do artista japonês Akira Yoshizawa. Considerado o pai do origami moderno, ele criou milhares de modelos inéditos e desenvolveu um sistema de símbolos para representar as dobras em diagramas, método que continua sendo utilizado por praticantes em todo o mundo. Foto: Reprodução do Youtube Canal Veritasium
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Além de sua dimensão artística, o origami também despertou interesse científico. Pesquisadores descobriram que os princípios geométricos presentes nas dobraduras podem ser aplicados em áreas como engenharia, arquitetura, robótica e medicina. Estruturas inspiradas em origami já foram utilizadas no desenvolvimento de painéis solares para satélites, dispositivos médicos minimamente invasivos e projetos de construção capazes de se expandir ou se retrair conforme a necessidade. Foto: Reprodução do Youtube Canal Veritasium
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Estudos apontam ainda benefícios cognitivos associados à prática. A atividade estimula habilidades como concentração, coordenação motora, percepção espacial, raciocínio lógico e resolução de problemas. Por esse motivo, o origami é frequentemente utilizado em ambientes educacionais como ferramenta de aprendizagem, especialmente em disciplinas relacionadas à matemática e à geometria. Foto: Nuno Tavares/WikimédiaCommons
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Atualmente, o origami é praticado em diversos países e continua evoluindo com o auxílio de novas tecnologias e pesquisas acadêmicas. O que começou como uma simples técnica de dobrar papel tornou-se uma combinação singular de arte, ciência e criatividade, demonstrando como conceitos aparentemente simples podem gerar aplicações complexas e inovadoras em diferentes áreas do conhecimento. Foto: Reprodução do Youtube Canal Veritasium