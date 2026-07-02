Dobraduras estratégicas: estudante cria estrutura de papel capaz de receber 10 mil vezes o próprio peso

Os resultados foram impressionantes. A configuração mais eficiente suportou mais de 10 mil vezes o próprio peso. Além disso, os testes mostraram que o papel comum de impressora apresentou a melhor relação entre resistência e massa, superando materiais mais espessos em eficiência. A pesquisa reforça um princípio importante da engenharia: o desempenho de uma estrutura depende não apenas do material utilizado, mas também da forma como ela distribui as forças. No caso de Miles Wu, uma técnica milena Foto: Reprodução do Youtube Canal Hiromi Yasuda