Paredes com estilo: revestimentos que transformam os ambientes

O papel de parede é versátil, disponível em infinitas cores, texturas e estampas, permitindo personalizar ambientes com rapidez. Sua aplicação é prática e pode transformar um espaço sem necessidade de grandes reformas. Além da estética, alguns modelos oferecem resistência à umidade e fácil limpeza, sendo ideais para quartos e salas, e há, inclusive, versões vinílicas que aumentam consideravelmente a durabilidade em áreas de maior uso. Foto: Divulgação