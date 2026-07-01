Gouda: queijo com identidade holandesa tem múltiplos usos e sabor valorizado

A produção do Gouda segue regras específicas que incluem uso de leite de vaca pasteurizado ou cru, coagulação lenta e maturação em ambientes controlados. O processo pode variar de algumas semanas a mais de um ano, determinando textura e intensidade de sabor, sempre com rigor técnico. Cada etapa é monitorada para garantir autenticidade e qualidade, assegurando que o queijo mantenha sua reputação global como produto de excelência. Foto: imagem gerada por i.a