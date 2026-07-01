Assine
overlay
Início Galeria
Estilo de Vida

Utilidades do carvão vão muito além do churrasco

RF
Redação Flipar
  • No fundo dos vasos Pedaços de carvão ajudam a evitar cheiro de terra mofada nos vasos. O material absorve excesso de umidade e ajuda a reduzir fungos.
    No fundo dos vasos Pedaços de carvão ajudam a evitar cheiro de terra mofada nos vasos. O material absorve excesso de umidade e ajuda a reduzir fungos. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Dentro da geladeira O carvão pode diminuir odores fortes dentro da geladeira. Basta deixar alguns pedaços em um recipiente aberto em um canto
    Dentro da geladeira O carvão pode diminuir odores fortes dentro da geladeira. Basta deixar alguns pedaços em um recipiente aberto em um canto Foto: Imagem gerada por i.a
  • Em armários e gavetas Colocar carvão em pequenos saquinhos ajuda a combater cheiro de mofo. Também auxilia no controle da umidade em locais fechados. O ideal é colocar os pedaços de carvão dentro de saquinhos de tecido fino, TNT, organza ou até meia-calça velha bem amarrada. Assim o carvão continua absorvendo umidade e odores sem soltar pó nas roupas ou na gaveta.
    Em armários e gavetas Colocar carvão em pequenos saquinhos ajuda a combater cheiro de mofo. Também auxilia no controle da umidade em locais fechados. O ideal é colocar os pedaços de carvão dentro de saquinhos de tecido fino, TNT, organza ou até meia-calça velha bem amarrada. Assim o carvão continua absorvendo umidade e odores sem soltar pó nas roupas ou na gaveta. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Em sapateiras O material absorve odores desagradáveis causados pelo uso constante dos calçados. É uma solução simples para reduzir mau cheiro.
    Em sapateiras O material absorve odores desagradáveis causados pelo uso constante dos calçados. É uma solução simples para reduzir mau cheiro. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Em aquários O carvão ativado é usado em filtros para ajudar na limpeza da água. Ele auxilia na retenção de impurezas e resíduos orgânicos.
    Em aquários O carvão ativado é usado em filtros para ajudar na limpeza da água. Ele auxilia na retenção de impurezas e resíduos orgânicos. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Na purificação da água Filtros com carvão ativado são comuns em purificadores domésticos. O material ajuda a reduzir odores e algumas impurezas.
    Na purificação da água Filtros com carvão ativado são comuns em purificadores domésticos. O material ajuda a reduzir odores e algumas impurezas. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Em churrasqueiras Além de gerar calor, o carvão vegetal produz menos fumaça que algumas lenhas. Isso ajuda no preparo mais uniforme dos alimentos.
    Em churrasqueiras Além de gerar calor, o carvão vegetal produz menos fumaça que algumas lenhas. Isso ajuda no preparo mais uniforme dos alimentos. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Contra ferrugem Pedaços de carvão podem ser colocados em caixas de ferramentas. Eles ajudam a absorver umidade que favorece a ferrugem.
    Contra ferrugem Pedaços de carvão podem ser colocados em caixas de ferramentas. Eles ajudam a absorver umidade que favorece a ferrugem. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Em terrários O carvão ajuda a manter o equilíbrio da umidade em terrários fechados. Também contribui para evitar odores e fungos.
    Em terrários O carvão ajuda a manter o equilíbrio da umidade em terrários fechados. Também contribui para evitar odores e fungos. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Em produtos de beleza O carvão ativado aparece em máscaras faciais e sabonetes. Ele é usado por causa da capacidade de absorver oleosidade e resíduos.
    Em produtos de beleza O carvão ativado aparece em máscaras faciais e sabonetes. Ele é usado por causa da capacidade de absorver oleosidade e resíduos. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Em ambientes úmidos Potes com carvão podem ajudar em áreas com excesso de umidade. O material reduz odores e ameniza a sensação de abafamento.
    Em ambientes úmidos Potes com carvão podem ajudar em áreas com excesso de umidade. O material reduz odores e ameniza a sensação de abafamento. Foto: Imagem gerada por i.a
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay