Utilidades do carvão vão muito além do churrasco

Em armários e gavetas Colocar carvão em pequenos saquinhos ajuda a combater cheiro de mofo. Também auxilia no controle da umidade em locais fechados. O ideal é colocar os pedaços de carvão dentro de saquinhos de tecido fino, TNT, organza ou até meia-calça velha bem amarrada. Assim o carvão continua absorvendo umidade e odores sem soltar pó nas roupas ou na gaveta. Foto: Imagem gerada por i.a