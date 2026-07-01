Estilo de Vida
Utilidades do carvão vão muito além do churrasco
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No fundo dos vasos Pedaços de carvão ajudam a evitar cheiro de terra mofada nos vasos. O material absorve excesso de umidade e ajuda a reduzir fungos. Foto: Imagem gerada por i.a
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Dentro da geladeira O carvão pode diminuir odores fortes dentro da geladeira. Basta deixar alguns pedaços em um recipiente aberto em um canto Foto: Imagem gerada por i.a
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Em armários e gavetas Colocar carvão em pequenos saquinhos ajuda a combater cheiro de mofo. Também auxilia no controle da umidade em locais fechados. O ideal é colocar os pedaços de carvão dentro de saquinhos de tecido fino, TNT, organza ou até meia-calça velha bem amarrada. Assim o carvão continua absorvendo umidade e odores sem soltar pó nas roupas ou na gaveta. Foto: Imagem gerada por i.a
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Em sapateiras O material absorve odores desagradáveis causados pelo uso constante dos calçados. É uma solução simples para reduzir mau cheiro. Foto: Imagem gerada por i.a
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Em aquários O carvão ativado é usado em filtros para ajudar na limpeza da água. Ele auxilia na retenção de impurezas e resíduos orgânicos. Foto: Imagem gerada por i.a
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Na purificação da água Filtros com carvão ativado são comuns em purificadores domésticos. O material ajuda a reduzir odores e algumas impurezas. Foto: Imagem gerada por i.a
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Em churrasqueiras Além de gerar calor, o carvão vegetal produz menos fumaça que algumas lenhas. Isso ajuda no preparo mais uniforme dos alimentos. Foto: Imagem gerada por i.a
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Contra ferrugem Pedaços de carvão podem ser colocados em caixas de ferramentas. Eles ajudam a absorver umidade que favorece a ferrugem. Foto: Imagem gerada por i.a
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Em terrários O carvão ajuda a manter o equilíbrio da umidade em terrários fechados. Também contribui para evitar odores e fungos. Foto: Imagem gerada por i.a
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Em produtos de beleza O carvão ativado aparece em máscaras faciais e sabonetes. Ele é usado por causa da capacidade de absorver oleosidade e resíduos. Foto: Imagem gerada por i.a
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Em ambientes úmidos Potes com carvão podem ajudar em áreas com excesso de umidade. O material reduz odores e ameniza a sensação de abafamento. Foto: Imagem gerada por i.a