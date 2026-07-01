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Cantor Pablo celebra aquisição de jatinho de luxo avaliado em quase R$ 40 milhões: ‘Deus honra o trabalho’

RF
Redação Flipar
  • A aeronave, que acomoda até 11 pessoas entre passageiros e tripulantes, chegou ao aeroporto de Salvador e foi recebida pelo artista ao lado da família. Na publicação, o artista ressaltou o desejo de utilizar o transporte para levar seu trabalho a
    A aeronave, que acomoda até 11 pessoas entre passageiros e tripulantes, chegou ao aeroporto de Salvador e foi recebida pelo artista ao lado da família. Na publicação, o artista ressaltou o desejo de utilizar o transporte para levar seu trabalho a "cada canto do Brasil e do mundo". Foto: Montagem/Reproduc?a?o @pablo_oficial
  • Nos últimos anos, o cantor também ganhou destaque por ostentar um Porsche avaliado em quase R$ 2 milhões e por realizar seu casamento em uma cerimônia de luxo repleta de famosos na Chácara Baluarte, no bairro de Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador, em outubro de 2024.
    Nos últimos anos, o cantor também ganhou destaque por ostentar um Porsche avaliado em quase R$ 2 milhões e por realizar seu casamento em uma cerimônia de luxo repleta de famosos na Chácara Baluarte, no bairro de Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador, em outubro de 2024. Foto: Reprodução/Instagram @pablo_oficial
  • Ao longo dos anos, o artista modernizou os arranjos do gênero baiano com a adição de teclados e elementos do sertanejo moderno, o que influenciou diretamente toda uma nova geração de grandes astros nacionais. Pablo gravou parcerias com diversos artistas renomados, como Ivete Sangalo, Zezé Di Camargo & Luciano, Gusttavo Lima e Roberta Miranda.
    Ao longo dos anos, o artista modernizou os arranjos do gênero baiano com a adição de teclados e elementos do sertanejo moderno, o que influenciou diretamente toda uma nova geração de grandes astros nacionais. Pablo gravou parcerias com diversos artistas renomados, como Ivete Sangalo, Zezé Di Camargo & Luciano, Gusttavo Lima e Roberta Miranda. Foto: Reproduc?a?o @pablo_oficial
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