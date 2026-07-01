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Cantor Pablo celebra aquisição de jatinho de luxo avaliado em quase R$ 40 milhões: ‘Deus honra o trabalho’
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A aeronave, que acomoda até 11 pessoas entre passageiros e tripulantes, chegou ao aeroporto de Salvador e foi recebida pelo artista ao lado da família. Na publicação, o artista ressaltou o desejo de utilizar o transporte para levar seu trabalho a "cada canto do Brasil e do mundo". Foto: Montagem/Reproduc?a?o @pablo_oficial
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Nos últimos anos, o cantor também ganhou destaque por ostentar um Porsche avaliado em quase R$ 2 milhões e por realizar seu casamento em uma cerimônia de luxo repleta de famosos na Chácara Baluarte, no bairro de Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador, em outubro de 2024. Foto: Reprodução/Instagram @pablo_oficial
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Ao longo dos anos, o artista modernizou os arranjos do gênero baiano com a adição de teclados e elementos do sertanejo moderno, o que influenciou diretamente toda uma nova geração de grandes astros nacionais. Pablo gravou parcerias com diversos artistas renomados, como Ivete Sangalo, Zezé Di Camargo & Luciano, Gusttavo Lima e Roberta Miranda. Foto: Reproduc?a?o @pablo_oficial