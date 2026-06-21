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CULTURA

BH: Veja como foi a festa de Nossa Senhora do Rosário, no bairro Aparecida

Diversas guardas de congado saíram as ruas do bairro mantendo uma tradição de cantos, ritmos e fé

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  • As guardas saíram pelas ruas do bairro em homenagem à Nossa Senhora do Rosário
    As guardas saíram pelas ruas do bairro em homenagem à Nossa Senhora do Rosário Foto: Larissa Kumpel/EM/D.A Press
  • As guardas saíram pelas ruas do bairro em homenagem à Nossa Senhora do Rosário
    As guardas saíram pelas ruas do bairro em homenagem à Nossa Senhora do Rosário Foto: Larissa Kumpel/EM/D.A Press
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    As guardas saíram pelas ruas do bairro em homenagem à Nossa Senhora do Rosário Foto: Larissa Kumpel/EM/D.A Press
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    As guardas saíram pelas ruas do bairro em homenagem à Nossa Senhora do Rosário Foto: Larissa Kumpel/EM/D.A Press
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    As guardas saíram pelas ruas do bairro em homenagem à Nossa Senhora do Rosário Foto: Larissa Kumpel/EM/D.A Press
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    As guardas saíram pelas ruas do bairro em homenagem à Nossa Senhora do Rosário Foto: Larissa Kumpel/EM/D.A Press
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    As guardas saíram pelas ruas do bairro em homenagem à Nossa Senhora do Rosário Foto: Larissa Kumpel/EM/D.A Press
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    As guardas saíram pelas ruas do bairro em homenagem à Nossa Senhora do Rosário Foto: Larissa Kumpel/EM/D.A Press
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