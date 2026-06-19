ELEIÇÕES 2026
Lula desembarca em Belo Horizonte para compromissos na área da saúde
Presidente cumpre agenda na saúde em BH e Divinópolis, mas visita também amplia expectativa de lideranças petistas sobre os rumos da sucessão estadual
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Chegada do Presidente Lula (PT) ao Aeroporto da Pampulha. Na foto, Lula com o prefeito Alvaro Damião (União Brasil). Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A. Press
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Chegada do Presidente Lula (PT) ao Aeroporto da Pampulha. Na foto, Lula com o prefeito Alvaro Damião (União Brasil). Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A. Press
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Chegada do Presidente Lula (PT) ao Aeroporto da Pampulha. Na foto, Lula com o prefeito Alvaro Damião (União Brasil). Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A. Press