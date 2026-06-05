Passageiros elogiam horário do Capivarã voltado ao pôr do sol; veja fotos

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O Capivarã estreou, nesta sexta-feira (5/6) com novo horário, focado para o entardecer Foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press. Brasil. Belo Horizonte - MG
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O aposentado Waldemar Teixeira Prado, de 60 anos, quando criança, sonhava em andar pela embarcação e conseguiu essa conquista no início deste ano. Essa é a segunda vez que ele veleja pelo Capivarã e usou da oportunidade para registrar o momento com as lentes do celular. Foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press. Brasil. Belo Horizonte - MG
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Um casamento era feito na Igrejinha da Pampulha. Foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press. Brasil. Belo Horizonte - MG
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Quando passamos em frente a cerimônia, foi feita uma troca de saudações entre tripulantes, convidados e os recém casados Foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press. Brasil. Belo Horizonte - MG
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Crianças usavam o colete laranja e se destacavam dentro da embarcação Foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press. Brasil. Belo Horizonte - MG
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A esquerda, Cristiane Ferreira, de 47 anos, e, a direita, Sirley Silva, de 59,planejavam há tempos andar de Capivarã. Souberam através do site da Prefeitura sobre esse novo horário de funcionamento, mas não tinha ingressos. Chegaram na Pampulha as 15:30 para colocar o nome na lista de espera. O tempo de espera valeu a pena e elas embarcaram. Foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press. Brasil. Belo Horizonte - MG
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O novo horário de funcionamento do Capivarã vem para ficar. Prefeitura planeja manter esse cronograma daqui para frente, após muitos pedidos de turistas. Foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press. Brasil. Belo Horizonte - MG
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