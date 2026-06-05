Passageiros elogiam horário do Capivarã voltado ao pôr do sol; veja fotos

A esquerda, Cristiane Ferreira, de 47 anos, e, a direita, Sirley Silva, de 59,planejavam há tempos andar de Capivarã. Souberam através do site da Prefeitura sobre esse novo horário de funcionamento, mas não tinha ingressos. Chegaram na Pampulha as 15:30 para colocar o nome na lista de espera. O tempo de espera valeu a pena e elas embarcaram. Foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press. Brasil. Belo Horizonte - MG