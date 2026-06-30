Desenhos de mais de 500 anos reaparecem em praia do Havaí após maré baixa

O Havaí é um lugar de tradições únicas e história fascinante. O arquipélago está situado no Oceano Pacífico Central, a aproximadamente 3.860 km a oeste da costa da Califórnia, e sua história remonta a cerca de 1.500 anos, quando os primeiros povos polinésios chegaram às ilhas. Os exploradores europeus só pisaram na região no século XVIII. Os primeiros foram os britânicos, em 1778, chefiados por James Cook, que deu às ilhas o nome em homenagem ao seu patrocinador, o rei George III da Inglaterra. Foto: domínio público