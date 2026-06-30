Automobilismo e carros
De ‘007’ a ‘Velozes e Furiosos’: veja carros do cinema que viraram relíquias milionárias
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Outra franquia que impulsionou a valorização de diversos automóveis foi "Velozes e Furiosos". O Nissan Skyline R34 GT-R conduzido por Paul Walker, por exemplo, foi arrematado por US$ 1,36 milhão (cerca de R$ 7 milhões), impulsionado tanto pela escassez do modelo nos Estados Unidos quanto pela ligação afetiva dos fãs com o ator, que morreu em um acidente trágico em 2013. Foto: Bonhams/Divulgação
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O DeLorean DMC-12, por exemplo, símbolo da franquia "De Volta para o Futuro", costuma valer muito menos que outros carros de produções famosas, pois milhares de unidades ainda existem e apenas uma pequena parcela conta com comprovação de participação nas filmagens. Nos Estados Unidos, exemplares em bom estado de conservação já foram encontrados por valores entre US$ 50 mil e US$ 65 mil. Foto: Divulgação
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Outro exemplo marcante é o do Ford Mustang GT de 1968 dirigido por Steve McQueen no clássico thriller policial "Bullitt", de 1968. Considerado desaparecido durante muitos anos, o veículo reapareceu em posse da família que o comprou após as gravações e passou a ser estimado em cerca de US$ 4 milhões (equivalente a cerca de R$ 20,6 milhões). Foto: Reprodução
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Mesmo o mercado de carros de cinema movimentando cifras milionárias, nem sempre uma oferta elevada resulta em venda. Um exemplo é o Porsche 917K pilotado por Steve McQueen no filme "Le Mans", de 1971, que recebeu lances de até US$ 25 milhões em um leilão, sem atingir o valor mínimo estipulado em US$ 30 milhões (em torno de R$ 155 milhões). Foto: Divulgação
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Segundo especialistas do segmento, a valorização desses veículos depende de fatores como autenticidade, estado de conservação, importância histórica e cultural, além da ligação com atores icônicos. Atualmente, grandes casas de leilões como Bonhams, RM Sotheby's, Mecum e Christie's já contam com seções específicas só para leiloar carros do mundo do cinema. Foto: Pexels/KATRIN BOLOVTSOVA