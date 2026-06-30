De ‘007’ a ‘Velozes e Furiosos’: veja carros do cinema que viraram relíquias milionárias

O DeLorean DMC-12, por exemplo, símbolo da franquia "De Volta para o Futuro", costuma valer muito menos que outros carros de produções famosas, pois milhares de unidades ainda existem e apenas uma pequena parcela conta com comprovação de participação nas filmagens. Nos Estados Unidos, exemplares em bom estado de conservação já foram encontrados por valores entre US$ 50 mil e US$ 65 mil. Foto: Divulgação