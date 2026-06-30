Bebida refrescante, Clericot ousa na mistura de vinho e frutas

Alguns erros podem comprometer o sabor e o equilíbrio do clericot. Entre os mais comuns estão o uso de vinhos muito encorpados ou com sabor amadeirado, que acabam dominando a bebida. O excesso de açúcar também pode deixar o clericot enjoativo e mascarar o sabor das frutas. Além disso, adicionar frutas em excesso pode fazer o sabor do vinho praticamente desaparecer. Foto: Reprodução Youtube