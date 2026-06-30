Duas Mongólias: entenda as diferenças e a tradição nômade da região

A Mongólia independente é reconhecida como Estado soberano e participa de organizações internacionais, incluindo a ONU. Já a Mongólia Interior não possui representação própria, sendo considerada parte integrante da China. Ambas as Mongólias estão localizadas na Ásia, mas em contextos diferentes. Enquanto a Independente situa-se entre Rússia e China, enquanto aInterior ocupa uma vasta área dentro do território chinês. Essa geografia influencia suas relações políticas e econômicas. Foto: reprodução