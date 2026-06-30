Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Ilha japonesa de Okunoshima está tomada por coelhos e vira fenômeno turístico

RF
Redação Flipar
  • Com o intuito de preservar a memória desse período, foi criado o
    Com o intuito de preservar a memória desse período, foi criado o "Museu do Gás Venenoso de Okunoshima", que reúne documentos, equipamentos, fotografias e relatos relacionados à produção de armas químicas. Apesar de sua importância histórica, muitos turistas visitam a ilha principalmente por causa dos coelhos e acabam deixando o museu em segundo plano. Foto: Wikimedia Commons
  • Além dos coelhos e de passado militar, Okunoshima oferece atrações naturais que ajudam a explicar sua popularidade entre turistas japoneses e estrangeiros. A ilha possui cerca de 4 quilômetros de circunferência e pode ser explorada a pé ou de bicicleta por meio de trilhas que passam por florestas, mirantes e áreas costeiras.
    Além dos coelhos e de passado militar, Okunoshima oferece atrações naturais que ajudam a explicar sua popularidade entre turistas japoneses e estrangeiros. A ilha possui cerca de 4 quilômetros de circunferência e pode ser explorada a pé ou de bicicleta por meio de trilhas que passam por florestas, mirantes e áreas costeiras. Foto: Wikimedia Commons
  • A ilha, também apelidada de Usagi Shima, abriga um único hotel, o Kyukamura Okunoshima, que serve de apoio para os viajantes com serviços de hospedagem e aluguel de bicicletas. O acesso ao local ocorre por meio de balsas que partem do porto de Tadanoumi, na cidade de Takehara, em uma viagem curta de cerca de 15 minutos.
    A ilha, também apelidada de Usagi Shima, abriga um único hotel, o Kyukamura Okunoshima, que serve de apoio para os viajantes com serviços de hospedagem e aluguel de bicicletas. O acesso ao local ocorre por meio de balsas que partem do porto de Tadanoumi, na cidade de Takehara, em uma viagem curta de cerca de 15 minutos. Foto: Wikimedia Commons/Asturio Cantabrio
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay