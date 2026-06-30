Pesquisadora faz história ao atingir profundidade ‘abismal’ na Fossa de Atacama

A expedição fez parte de uma parceria entre instituições científicas da China e do Chile. Segundo a pesquisadora, no início ela estava mais focada na oportunidade inédita de coletar dados científicos do que no fato de estar realizando um feito histórico. Apenas depois da repercussão percebeu a importância de ser a primeira mulher a atingir aquela profundidade, especialmente para outras mulheres que buscam espaço na ciência. Foto: Wikimedia Commons / Kareen Schnabel