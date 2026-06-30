Estilo de Vida
Projeto bilionário vai transformar navio em cidade flutuante
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Ainda segundo a companhia, "mobilidade não se refere à velocidade ou à novidade; trata-se de acesso — permitindo que os moradores vivenciem o mundo sem a necessidade de mudança, mantendo, ao mesmo tempo, um local fixo para morar e trabalhar". Foto: Divulgac?a?o/Freedom Ship
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Mais de três décadas após sua apresentação, o projeto continua enfrentando obstáculos significativos. Diferentemente de um navio convencional, o Freedom Ship precisaria operar como uma comunidade permanente, o que exigiria sistemas complexos de geração de energia, tratamento de água, coleta de resíduos e produção ou armazenamento de alimentos. Foto: Divulgac?a?o/Freedom Ship
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Outro ponto interessante envolve a questão jurídica: por permanecer em águas internacionais, surgem dúvidas sobre qual legislação seria aplicada aos moradores, empresas e visitantes. Aspectos como cidadania, segurança pública, sistema tributário e resolução de conflitos em uma estrutura que não pertence a nenhum país específico também são um mistério. Foto: Divulgac?a?o/Freedom Ship