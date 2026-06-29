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Cientistas revelam gigantesco ecossistema de corais nas profundezas do oceano

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Redação Flipar
  • Durante a missão, a equipe científica liderada pela bióloga María Emilia Bravo, da Universidade de Buenos Aires, registrou ainda 28 espécies até então desconhecidas, incluindo anêmonas, ouriços, vermes marinhos, moluscos e outros corais. A importância desses ambientes vai muito além de sua dimensão.
    Durante a missão, a equipe científica liderada pela bióloga María Emilia Bravo, da Universidade de Buenos Aires, registrou ainda 28 espécies até então desconhecidas, incluindo anêmonas, ouriços, vermes marinhos, moluscos e outros corais. A importância desses ambientes vai muito além de sua dimensão. Foto: Reprodução/Schmidt Ocean Institute
  • As descobertas realizadas no Planalto de Blake e na Patagônia reforçam o quanto o oceano profundo ainda permanece pouco conhecido. Cada nova expedição revela ecossistemas complexos que se desenvolvem no frio e na escuridão por períodos extremamente longos.
    As descobertas realizadas no Planalto de Blake e na Patagônia reforçam o quanto o oceano profundo ainda permanece pouco conhecido. Cada nova expedição revela ecossistemas complexos que se desenvolvem no frio e na escuridão por períodos extremamente longos. Foto: Reprodução/Schmidt Ocean Institute
  • Embora raramente apareçam em imagens turísticas, esses recifes representam uma parcela importante da biodiversidade marinha e desempenham funções essenciais para a saúde dos oceanos. Preservá-los significa proteger estruturas vivas construídas lentamente ao longo de milhares de anos em regiões onde a luz do Sol jamais alcança.
    Embora raramente apareçam em imagens turísticas, esses recifes representam uma parcela importante da biodiversidade marinha e desempenham funções essenciais para a saúde dos oceanos. Preservá-los significa proteger estruturas vivas construídas lentamente ao longo de milhares de anos em regiões onde a luz do Sol jamais alcança. Foto: Reprodução/Schmidt Ocean Institute
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