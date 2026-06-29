Artes
A arte do mármore: segredos práticos para um uso perfeito
-
Originado da transformação do calcário sob intensas pressões e temperaturas no interior da Terra, o mármore ganha uma identidade única e fascinante. Os veios característicos e a rica paleta de cores surgem de minerais variados que se fundem durante o processo de metamorfismo natural. Rochas extraídas de diferentes regiões do planeta oferecem padrões exclusivos que tornam cada peça uma obra de arte irrepetível na decoração. Foto: Imagem de Gianluca por Pixabay
-
Áreas internas como salas, halls e revestimentos de paredes representam os locais ideais para a instalação dessa rocha devido ao menor tráfego. O contato frequente com substâncias ácidas em cozinhas ou a umidade constante em banheiros exige cuidados redobrados e tipos específicos de acabamento. Escolher o local adequado garante a longevidade do material e preserva o brilho original que valoriza o imóvel por décadas. Foto: imagem gerada por i.a
-
A limpeza cotidiana requer apenas um pano úmido combinado com detergente neutro diluído em água para evitar manchas profundas e corrosão. Produtos químicos abrasivos, água sanitária, vinagre e suco de limão causam danos irreversíveis à superfície polida da pedra natural. Secar o local imediatamente após o uso impede a infiltração de líquidos que alteram a cor original da peça de forma permanente. Foto: imagem gerada por i.a
-
Selar a superfície logo após a instalação funciona como uma barreira invisível protetora contra a umidade e óleos nocivos. O procedimento precisa ser refeito periodicamente de acordo com o nível de desgaste provocado pela circulação de pessoas no ambiente. Investir nessa proteção básica evita o surgimento de fungos internos e assegura que a estrutura interna permaneça intacta e higiênica. Foto: imagem gerada por i.a
-
-
Práticas modernas de mineração buscam reduzir o desperdício de água e recuperar as áreas degradadas após o desfecho das atividades locais. O reaproveitamento de fragmentos e poeira da rocha na fabricação de novos insumos industriais diminui significativamente a pegada ecológica do setor. Optar por fornecedores certificados garante que o luxo do material não resulte na destruição predatória de ecossistemas nativos vulneráveis. Foto: imagem gerada por i.a