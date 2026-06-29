A arte do mármore: segredos práticos para um uso perfeito

Originado da transformação do calcário sob intensas pressões e temperaturas no interior da Terra, o mármore ganha uma identidade única e fascinante. Os veios característicos e a rica paleta de cores surgem de minerais variados que se fundem durante o processo de metamorfismo natural. Rochas extraídas de diferentes regiões do planeta oferecem padrões exclusivos que tornam cada peça uma obra de arte irrepetível na decoração. Foto: Imagem de Gianluca por Pixabay