Galeria
Como funciona o lenacapavir, nova aposta na prevenção do HIV
-
O lenacapavir atua de forma inovadora, agindo diretamente sobre o capsídeo do vírus HIV-1, estrutura essencial para a reprodução viral. Ao se ligar à “casca” do vírus, o medicamento desregula o processo de replicação, dificultando que o HIV se multiplique no organismo Foto: NIH/Wikimedia Commons
-
Essa forma de ação é diferente da maioria dos antirretrovirais, que bloqueiam principalmente enzimas envolvidas na integração do DNA viral. Estudos apresentados à Anvisa indicam alta eficácia, com 100% de prevenção em mulheres cisgênero e desempenho robusto em comparação a PrEP oral. Foto: Thomas Splettstoesser/ wikimedia commons
-
A PrEP oral diária está disponível no SUS desde 2018, mas a versão injetável promete maior comodidade e adesão por exigir menos aplicações. HIV-1 é o tipo predominante de vírus no mundo e no Brasil, com a variante alvo principal das estratégias de prevenção pública. Foto:
-
HIV-1 é o tipo predominante de vírus no mundo e no Brasil, com a variante alvo principal das estratégias de prevenção pública. Foto:
-
-
A aprovação pela Anvisa se limita à prevenção da infecção pelo HIV-1, não sendo aplicada à variante HIV-2. Mesmo com a licença sanitária concedida, a entrada no SUS ainda enfrenta etapas burocráticas e debate sobre custos. Foto: PRess Serbia - Flickr
-
Nos Estados Unidos, o custo anual por pessoa usando essa profilaxia semestral pode ultrapassar US$ 28 mil, o que levanta questões de orçamento. Entre as vantagens do método estão a redução da necessidade de uso diário de medicamento e melhor logística de distribuição. Foto: Wheeler Cowperthwaite - Flickr
-
Especialistas destacam que a aplicação semestral pode ser especialmente útil em áreas com baixa cobertura de atenção primária à saúde. O lenacapavir está disponível em versões oral e injetável, com a formulação subcutânea indicada para manutenção prolongada da PrEP. Foto: imagem gerada por i.a
-