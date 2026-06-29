Muito além da caixa térmica: o impacto do isopor na construção e na economia circular

A leveza estrutural na construção civil reduz significativamente o peso morto sobre as fundações e vigas de sustentação dos edifícios. A substituição dos tijolos tradicionais por blocos de poliestireno expandido agiliza o canteiro de obras e gera grande economia de concreto. A facilidade de manuseio do componente diminui o esforço físico dos operários e acelera o cronograma de entrega das edificações. Foto: imagem gerada por i.a