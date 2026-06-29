Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Muito além da caixa térmica: o impacto do isopor na construção e na economia circular

RF
Redação Flipar
  • O isolamento térmico excepcional do material provém de sua estrutura composta por 98% de ar preso em células fechadas. A barreira física impede a transferência de calor e mantém a temperatura estável em caixas de transporte de vacinas e alimentos. O uso residencial em lajes e paredes reduz drasticamente o consumo de energia elétrica com sistemas de climatização artificial.
    O isolamento térmico excepcional do material provém de sua estrutura composta por 98% de ar preso em células fechadas. A barreira física impede a transferência de calor e mantém a temperatura estável em caixas de transporte de vacinas e alimentos. O uso residencial em lajes e paredes reduz drasticamente o consumo de energia elétrica com sistemas de climatização artificial. Foto: imagem gerada por i.a
  • A leveza estrutural na construção civil reduz significativamente o peso morto sobre as fundações e vigas de sustentação dos edifícios. A substituição dos tijolos tradicionais por blocos de poliestireno expandido agiliza o canteiro de obras e gera grande economia de concreto. A facilidade de manuseio do componente diminui o esforço físico dos operários e acelera o cronograma de entrega das edificações.
    A leveza estrutural na construção civil reduz significativamente o peso morto sobre as fundações e vigas de sustentação dos edifícios. A substituição dos tijolos tradicionais por blocos de poliestireno expandido agiliza o canteiro de obras e gera grande economia de concreto. A facilidade de manuseio do componente diminui o esforço físico dos operários e acelera o cronograma de entrega das edificações. Foto: imagem gerada por i.a
  • A alta capacidade de absorção de impactos mecânicos torna o insumo indispensável na fabricação de capacetes de segurança e assentos infantis. Os blocos internos deformam-se de maneira controlada para dissipar a energia cinética gerada durante colisões graves e proteger a integridade humana. O mesmo princípio técnico resguarda equipamentos eletrônicos sensíveis contra quedas severas e vibrações brutas durante o transporte logístico de cargas.
    A alta capacidade de absorção de impactos mecânicos torna o insumo indispensável na fabricação de capacetes de segurança e assentos infantis. Os blocos internos deformam-se de maneira controlada para dissipar a energia cinética gerada durante colisões graves e proteger a integridade humana. O mesmo princípio técnico resguarda equipamentos eletrônicos sensíveis contra quedas severas e vibrações brutas durante o transporte logístico de cargas. Foto: imagem gerada por i.a
  • O comportamento à prova d'água e a baixa absorção de umidade impedem a proliferação de fungos, bactérias ou mofo nas superfícies. As propriedades higiênicas do material atendem aos rigorosos padrões sanitários exigidos no armazenamento seguro de peixes e produtos agrícolas frescos. A estabilidade biológica garante que o produto mantenha suas características físicas e protetoras mesmo sob condições extremas de chuva.
    O comportamento à prova d'água e a baixa absorção de umidade impedem a proliferação de fungos, bactérias ou mofo nas superfícies. As propriedades higiênicas do material atendem aos rigorosos padrões sanitários exigidos no armazenamento seguro de peixes e produtos agrícolas frescos. A estabilidade biológica garante que o produto mantenha suas características físicas e protetoras mesmo sob condições extremas de chuva. Foto: imagem gerada por i.a
  • A segurança contra incêndios foi aprimorada com o desenvolvimento de painéis especiais que contêm aditivos retardantes de chama em sua formulação. O material tecnológico extingue-se sozinho assim que a fonte de calor externa é retirada, evitando a propagação do fogo. A inovação atende às normas técnicas de proteção civil e oferece uma alternativa segura para o isolamento acústico de ambientes.
    A segurança contra incêndios foi aprimorada com o desenvolvimento de painéis especiais que contêm aditivos retardantes de chama em sua formulação. O material tecnológico extingue-se sozinho assim que a fonte de calor externa é retirada, evitando a propagação do fogo. A inovação atende às normas técnicas de proteção civil e oferece uma alternativa segura para o isolamento acústico de ambientes. Foto: imagem gerada por i.a
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay