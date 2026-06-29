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Rosa-verde surpreende o olhar; conheça essa espécie curiosa

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Redação Flipar
  • Ao contrário das rosas convencionais, suas flores apresentam aparência semelhante a pequenas rosetas de folhas. O resultado é uma planta que chama atenção mais pela forma e pela textura do que pelas cores vibrantes normalmente associadas às rosas.
    Ao contrário das rosas convencionais, suas flores apresentam aparência semelhante a pequenas rosetas de folhas. O resultado é uma planta que chama atenção mais pela forma e pela textura do que pelas cores vibrantes normalmente associadas às rosas. Foto: Dean Wiles wikimedia commons
  • A origem dessa variedade remonta a séculos atrás, sendo cultivada inicialmente na Ásia e posteriormente difundida para jardins botânicos e coleções especializadas ao redor do mundo. Sua raridade ajudou a aumentar o interesse de colecionadores.
    A origem dessa variedade remonta a séculos atrás, sendo cultivada inicialmente na Ásia e posteriormente difundida para jardins botânicos e coleções especializadas ao redor do mundo. Sua raridade ajudou a aumentar o interesse de colecionadores. Foto: Obsidian Soul - wikimedia commons
  • O tom verde permanece durante grande parte do ciclo da flor, o que torna a planta uma presença diferenciada em canteiros e arranjos. Em algumas condições, as estruturas podem adquirir discretos tons bronzeados ou avermelhados nas extremidades.
    O tom verde permanece durante grande parte do ciclo da flor, o que torna a planta uma presença diferenciada em canteiros e arranjos. Em algumas condições, as estruturas podem adquirir discretos tons bronzeados ou avermelhados nas extremidades. Foto: Obsidian Soul - wikimedia commons
  • Para se desenvolver bem, a rosa-verde aprecia ambientes com boa luminosidade e circulação de ar. A exposição adequada à luz contribui para que os ramos cresçam de forma equilibrada e para que as rosetas mantenham aspecto mais compacto e ornamental.
    Para se desenvolver bem, a rosa-verde aprecia ambientes com boa luminosidade e circulação de ar. A exposição adequada à luz contribui para que os ramos cresçam de forma equilibrada e para que as rosetas mantenham aspecto mais compacto e ornamental. Foto: Manducus wikimedia commons
  • Por sua aparência incomum, muitas pessoas sequer acreditam que ela seja uma rosa verdadeira à primeira vista. Justamente por desafiar a imagem tradicional da flor, a variedade tornou-se uma das curiosidades botânicas mais famosas entre os amantes de plantas.
    Por sua aparência incomum, muitas pessoas sequer acreditam que ela seja uma rosa verdadeira à primeira vista. Justamente por desafiar a imagem tradicional da flor, a variedade tornou-se uma das curiosidades botânicas mais famosas entre os amantes de plantas. Foto: imagem gerada por i.a
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