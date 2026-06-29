Calor extremo na Alemanha: asfalto derrete, cobre trilhos, e circulação de trens é suspensa em Leipzig

A cidade, conhecida carinhosamente por muitos como "Hypezig" devido à sua atmosfera jovem e ao custo de vida atrativo, é uma das mais importantes do leste da Alemanha e ocupa posição de destaque no estado da Saxônia. Com uma história que ultrapassa mil anos, o município se tornou um grande centro comercial, cultural e intelectual da Europa Central. Foto: Thomas Wolter/Pixabay