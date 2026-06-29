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Calor extremo na Alemanha: asfalto derrete, cobre trilhos, e circulação de trens é suspensa em Leipzig
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Em condições normais, Leipzig possui um clima temperado continental, com quatro estações bem definidas. Os invernos são frios, com temperaturas próximas ou abaixo de 0°C, enquanto a primavera e o outono apresentam clima ameno e agradável. No verão, as máximas costumam variar entre 23°C e 27°C, embora ondas de calor tenham se tornado mais frequentes nos últimos anos, com temperaturas que podem superar os 35°C Foto: Wikimedia Commons/Romzig
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A cidade, conhecida carinhosamente por muitos como "Hypezig" devido à sua atmosfera jovem e ao custo de vida atrativo, é uma das mais importantes do leste da Alemanha e ocupa posição de destaque no estado da Saxônia. Com uma história que ultrapassa mil anos, o município se tornou um grande centro comercial, cultural e intelectual da Europa Central. Foto: Thomas Wolter/Pixabay
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Leipzig conquistou fama pelas tradicionais feiras internacionais, responsáveis por atrair comerciantes de diversos países durante séculos. A cidade também ocupa lugar de destaque na história da música. Foi ali que Johann Sebastian Bach trabalhou durante quase três décadas como diretor musical da Igreja de São Tomás, onde está sepultado. Foto: Pexels/Thomaskirche
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Leipzig abriga a prestigiada Orquestra Gewandhaus, considerada uma das mais antigas e respeitadas do mundo. A cidade também possui forte tradição universitária graças à Universidade de Leipzig, fundada em 1409 e reconhecida como uma das instituições de ensino superior mais antigas da Europa. Foto: Wikimedia Commons/Lizenz CC BY-SA/Ichwarsnur
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Entre seus ex-alunos estão personalidades como Johann Wolfgang von Goethe e Friedrich Nietzsche. Outro símbolo da cidade é o imponente Monumento à Batalha das Nações, construído para lembrar a decisiva batalha de 1813 contra as tropas de Napoleão Bonaparte. Foto: Chris/Unsplash
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Durante a Guerra Fria, Leipzig desempenhou papel fundamental na queda do regime comunista em parte da Alemanha. As manifestações pacíficas conhecidas como "Manifestações das Segundas-Feiras" ganharam força na cidade e contribuíram para a reunificação alemã. Foto: falco/Pixabay
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Atualmente, Leipzig figura entre as cidades mais dinâmicas da Alemanha e se destaca como um importante polo econômico, tecnológico e industrial do leste do país. Grandes empresas dos setores automobilístico, logístico e de alta tecnologia impulsionam a economia local e atraem profissionais de diversas áreas. Foto: Pexels/Timo Volz
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A cidade também mantém uma intensa vida cultural, com museus, teatros, galerias de arte, salas de concerto e festivais realizados durante todo o ano. Outro de seus grandes atrativos é o Zoológico de Leipzig, considerado um dos mais modernos da Europa por seus amplos recintos e projetos voltados à conservação de espécies. Foto: Wikimedia Commons/Frank Vincentz
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Além disso, parques, canais e áreas verdes oferecem diversas opções de lazer aos moradores. Nos últimos anos, Leipzig registrou um expressivo crescimento populacional, impulsionado pela economia aquecida, pela excelente infraestrutura, pela qualidade de vida e pelo custo de moradia mais acessível do que em cidades alemãs como Berlim, Munique e Hamburgo. Foto: Benjamin/Unsplash