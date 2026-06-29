Técnica japonesa de Hoshigaki transforma caqui em iguaria especial

Apesar disso, no Brasil, a produção comercial de hoshigaki ainda é rara. Um dos exemplos mais conhecidos é o do Sítio Pedra Alta, em Piracaia, no interior de São Paulo. Os proprietários descobriram a técnica após adquirirem uma propriedade que já cultivava caquis e produzia a iguaria. Depois de perderem a primeira safra por falta de experiência, eles estudaram o método, contaram com a ajuda de antigos funcionários e até viajaram ao Japão para aprofundar os conhecimentos sobre o cultivo e a secag Foto: imagem gerada por i.a