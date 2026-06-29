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Estilo de Vida

Cozinha saudável: alimentos low carb ganham espaço no prato

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Redação Flipar
  • Os ovos estão entre os alimentos mais populares das dietas low carb. Eles contêm proteínas de alta qualidade, promovem sensação de saciedade e podem ser preparados de diversas formas, tornando-se uma opção prática para café da manhã, lanches ou refeições principais.
    Os ovos estão entre os alimentos mais populares das dietas low carb. Eles contêm proteínas de alta qualidade, promovem sensação de saciedade e podem ser preparados de diversas formas, tornando-se uma opção prática para café da manhã, lanches ou refeições principais. Foto: imagem gerada por i.a
  • Carnes, aves e peixes também fazem parte da base desse padrão alimentar. Além de praticamente não conterem carboidratos, são fontes importantes de proteínas, ferro, zinco e outros nutrientes essenciais para a manutenção da massa muscular e do organismo.
    Carnes, aves e peixes também fazem parte da base desse padrão alimentar. Além de praticamente não conterem carboidratos, são fontes importantes de proteínas, ferro, zinco e outros nutrientes essenciais para a manutenção da massa muscular e do organismo. Foto: imagem gerada por i.a
  • Vegetais de baixo teor de carboidratos, como brócolis, couve-flor, abobrinha, pepino e folhas verdes, costumam ocupar boa parte do prato. Eles fornecem fibras, vitaminas e minerais, contribuindo para o funcionamento do intestino e para a sensação de saciedade.
    Vegetais de baixo teor de carboidratos, como brócolis, couve-flor, abobrinha, pepino e folhas verdes, costumam ocupar boa parte do prato. Eles fornecem fibras, vitaminas e minerais, contribuindo para o funcionamento do intestino e para a sensação de saciedade. Foto: imagem gerada por i.a
  • O abacate é outro destaque entre os alimentos low carb. Rico em gorduras saudáveis e fibras, ele ajuda a prolongar a saciedade e pode ser consumido tanto em preparações salgadas quanto em receitas doces sem adição excessiva de açúcar.
    O abacate é outro destaque entre os alimentos low carb. Rico em gorduras saudáveis e fibras, ele ajuda a prolongar a saciedade e pode ser consumido tanto em preparações salgadas quanto em receitas doces sem adição excessiva de açúcar. Foto: imagem gerada por i.a
  • Castanhas, nozes e amêndoas também são frequentemente incluídas nesse tipo de alimentação. Além de oferecerem gorduras benéficas, fornecem minerais importantes e podem servir como alternativa a lanches industrializados ricos em carboidratos refinados.
    Castanhas, nozes e amêndoas também são frequentemente incluídas nesse tipo de alimentação. Além de oferecerem gorduras benéficas, fornecem minerais importantes e podem servir como alternativa a lanches industrializados ricos em carboidratos refinados. Foto: imagem gerada por i.a
  • Queijos e iogurtes naturais sem açúcar completam a lista de alimentos bastante utilizados em dietas low carb. Quando consumidos com equilíbrio, podem contribuir para a ingestão de proteínas e cálcio, ajudando a diversificar o cardápio sem elevar significativamente a quantidade de carboidratos da alimentação.
    Queijos e iogurtes naturais sem açúcar completam a lista de alimentos bastante utilizados em dietas low carb. Quando consumidos com equilíbrio, podem contribuir para a ingestão de proteínas e cálcio, ajudando a diversificar o cardápio sem elevar significativamente a quantidade de carboidratos da alimentação. Foto: imagem gerada por i.a
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