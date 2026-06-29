Estilo de Vida
Cozinha saudável: alimentos low carb ganham espaço no prato
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Os ovos estão entre os alimentos mais populares das dietas low carb. Eles contêm proteínas de alta qualidade, promovem sensação de saciedade e podem ser preparados de diversas formas, tornando-se uma opção prática para café da manhã, lanches ou refeições principais. Foto: imagem gerada por i.a
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Carnes, aves e peixes também fazem parte da base desse padrão alimentar. Além de praticamente não conterem carboidratos, são fontes importantes de proteínas, ferro, zinco e outros nutrientes essenciais para a manutenção da massa muscular e do organismo. Foto: imagem gerada por i.a
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Vegetais de baixo teor de carboidratos, como brócolis, couve-flor, abobrinha, pepino e folhas verdes, costumam ocupar boa parte do prato. Eles fornecem fibras, vitaminas e minerais, contribuindo para o funcionamento do intestino e para a sensação de saciedade. Foto: imagem gerada por i.a
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O abacate é outro destaque entre os alimentos low carb. Rico em gorduras saudáveis e fibras, ele ajuda a prolongar a saciedade e pode ser consumido tanto em preparações salgadas quanto em receitas doces sem adição excessiva de açúcar. Foto: imagem gerada por i.a
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Castanhas, nozes e amêndoas também são frequentemente incluídas nesse tipo de alimentação. Além de oferecerem gorduras benéficas, fornecem minerais importantes e podem servir como alternativa a lanches industrializados ricos em carboidratos refinados. Foto: imagem gerada por i.a
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Queijos e iogurtes naturais sem açúcar completam a lista de alimentos bastante utilizados em dietas low carb. Quando consumidos com equilíbrio, podem contribuir para a ingestão de proteínas e cálcio, ajudando a diversificar o cardápio sem elevar significativamente a quantidade de carboidratos da alimentação. Foto: imagem gerada por i.a