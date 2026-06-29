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Essas plantas parecem pedras à primeira vista
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Lithops - Conhecidos como “pedras-vivas”, os lithops são provavelmente os exemplos mais famosos. Suas folhas grossas e arredondadas imitam perfeitamente pequenas pedras do deserto, confundindo quem os observa pela primeira vez. Foto: Egor V. Pasko - wikimedia commons
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Pleiospilos nelii - Popularmente chamada de pedra-partida, essa planta apresenta duas folhas volumosas cobertas por manchas que lembram granito. Entre elas surge uma flor grande e vistosa, geralmente amarela. Foto: Stan Shebs wikimedia commons
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Argyroderma - Originária da África do Sul, possui folhas arredondadas que parecem pequenos seixos polidos. O formato compacto ajuda a reduzir a perda de água em regiões extremamente secas. Foto: Rémih wikiimedia commons
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Conophytum calculus - Essa espécie forma pequenas esferas esbranquiçadas que se parecem com pedrinhas arredondadas. Quando agrupadas, criam conjuntos que lembram cascalhos espalhados pelo terreno. Foto: Abu Shawka - wikimedia commons
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Dinteranthus vanzylii - Suas folhas apresentam textura rugosa e coloração acinzentada semelhante à de rochas desgastadas pelo tempo. É uma das plantas que mais se confundem com o ambiente ao redor. Foto: Michael Wolf, wikimedia commons
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Lapidaria margaretae - O próprio nome faz referência às pedras. As folhas triangulares e espessas possuem tons que variam entre cinza, verde e rosado, lembrando fragmentos de rocha. Foto: Jean-Jacques MILAN - C wikimedia commons
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Titanopsis calcarea - A superfície das folhas é coberta por pequenas protuberâncias claras que imitam calcário. À distância, a planta pode passar facilmente despercebida em meio às pedras. Foto: Magnus Björlin - wikimedia commons
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Gibbaeum heathii - Com folhas grossas e aspecto irregular, essa espécie lembra pequenas pedras empilhadas. Sua aparência incomum contrasta com as flores delicadas que surgem em determinadas épocas. Foto: SAplants - wikimedia commons
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Conophytum burgeri - Forma uma única estrutura arredondada e translúcida que se assemelha a um seixo liso. O brilho natural reforça ainda mais a ilusão de estar diante de uma pedra. Foto: Abu Shawka - wikimedia commons
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Aloinopsis luckhoffii - Suas folhas apresentam textura áspera e tons terrosos que lembram fragmentos rochosos. As flores coloridas criam um contraste surpreendente com o aspecto discreto da planta. Foto: yakovlev.alexey wikimedia commons
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Fenestraria rhopalophylla- Conhecida como dedos-de-bebê, cresce parcialmente enterrada, deixando visíveis apenas as extremidades arredondadas. O resultado lembra pequenas pedras surgindo da areia. Foto: Stan Shebs wikimedia commons
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Frithia pulchra - Semelhante à Fenestraria, possui folhas cilíndricas com pontas translúcidas. Quando vista de longe, parece um agrupamento de pequenas pedras brilhantes espalhadas pelo solo. Foto: wikimedia commons