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Essas plantas parecem pedras à primeira vista

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Redação Flipar
  • Lithops - Conhecidos como “pedras-vivas”, os lithops são provavelmente os exemplos mais famosos. Suas folhas grossas e arredondadas imitam perfeitamente pequenas pedras do deserto, confundindo quem os observa pela primeira vez.
    Lithops - Conhecidos como “pedras-vivas”, os lithops são provavelmente os exemplos mais famosos. Suas folhas grossas e arredondadas imitam perfeitamente pequenas pedras do deserto, confundindo quem os observa pela primeira vez. Foto: Egor V. Pasko - wikimedia commons
  • Pleiospilos nelii - Popularmente chamada de pedra-partida, essa planta apresenta duas folhas volumosas cobertas por manchas que lembram granito. Entre elas surge uma flor grande e vistosa, geralmente amarela.
    Pleiospilos nelii - Popularmente chamada de pedra-partida, essa planta apresenta duas folhas volumosas cobertas por manchas que lembram granito. Entre elas surge uma flor grande e vistosa, geralmente amarela. Foto: Stan Shebs wikimedia commons
  • Argyroderma - Originária da África do Sul, possui folhas arredondadas que parecem pequenos seixos polidos. O formato compacto ajuda a reduzir a perda de água em regiões extremamente secas.
    Argyroderma - Originária da África do Sul, possui folhas arredondadas que parecem pequenos seixos polidos. O formato compacto ajuda a reduzir a perda de água em regiões extremamente secas. Foto: Rémih wikiimedia commons
  • Conophytum calculus - Essa espécie forma pequenas esferas esbranquiçadas que se parecem com pedrinhas arredondadas. Quando agrupadas, criam conjuntos que lembram cascalhos espalhados pelo terreno.
    Conophytum calculus - Essa espécie forma pequenas esferas esbranquiçadas que se parecem com pedrinhas arredondadas. Quando agrupadas, criam conjuntos que lembram cascalhos espalhados pelo terreno. Foto: Abu Shawka - wikimedia commons
  • Dinteranthus vanzylii - Suas folhas apresentam textura rugosa e coloração acinzentada semelhante à de rochas desgastadas pelo tempo. É uma das plantas que mais se confundem com o ambiente ao redor.
    Dinteranthus vanzylii - Suas folhas apresentam textura rugosa e coloração acinzentada semelhante à de rochas desgastadas pelo tempo. É uma das plantas que mais se confundem com o ambiente ao redor. Foto: Michael Wolf, wikimedia commons
  • Lapidaria margaretae - O próprio nome faz referência às pedras. As folhas triangulares e espessas possuem tons que variam entre cinza, verde e rosado, lembrando fragmentos de rocha.
    Lapidaria margaretae - O próprio nome faz referência às pedras. As folhas triangulares e espessas possuem tons que variam entre cinza, verde e rosado, lembrando fragmentos de rocha. Foto: Jean-Jacques MILAN - C wikimedia commons
  • Titanopsis calcarea - A superfície das folhas é coberta por pequenas protuberâncias claras que imitam calcário. À distância, a planta pode passar facilmente despercebida em meio às pedras.
    Titanopsis calcarea - A superfície das folhas é coberta por pequenas protuberâncias claras que imitam calcário. À distância, a planta pode passar facilmente despercebida em meio às pedras. Foto: Magnus Björlin - wikimedia commons
  • Gibbaeum heathii - Com folhas grossas e aspecto irregular, essa espécie lembra pequenas pedras empilhadas. Sua aparência incomum contrasta com as flores delicadas que surgem em determinadas épocas.
    Gibbaeum heathii - Com folhas grossas e aspecto irregular, essa espécie lembra pequenas pedras empilhadas. Sua aparência incomum contrasta com as flores delicadas que surgem em determinadas épocas. Foto: SAplants - wikimedia commons
  • Conophytum burgeri - Forma uma única estrutura arredondada e translúcida que se assemelha a um seixo liso. O brilho natural reforça ainda mais a ilusão de estar diante de uma pedra.
    Conophytum burgeri - Forma uma única estrutura arredondada e translúcida que se assemelha a um seixo liso. O brilho natural reforça ainda mais a ilusão de estar diante de uma pedra. Foto: Abu Shawka - wikimedia commons
  • Aloinopsis luckhoffii - Suas folhas apresentam textura áspera e tons terrosos que lembram fragmentos rochosos. As flores coloridas criam um contraste surpreendente com o aspecto discreto da planta.
    Aloinopsis luckhoffii - Suas folhas apresentam textura áspera e tons terrosos que lembram fragmentos rochosos. As flores coloridas criam um contraste surpreendente com o aspecto discreto da planta. Foto: yakovlev.alexey wikimedia commons
  • Fenestraria rhopalophylla- Conhecida como dedos-de-bebê, cresce parcialmente enterrada, deixando visíveis apenas as extremidades arredondadas. O resultado lembra pequenas pedras surgindo da areia.
    Fenestraria rhopalophylla- Conhecida como dedos-de-bebê, cresce parcialmente enterrada, deixando visíveis apenas as extremidades arredondadas. O resultado lembra pequenas pedras surgindo da areia. Foto: Stan Shebs wikimedia commons
  • Frithia pulchra - Semelhante à Fenestraria, possui folhas cilíndricas com pontas translúcidas. Quando vista de longe, parece um agrupamento de pequenas pedras brilhantes espalhadas pelo solo.
    Frithia pulchra - Semelhante à Fenestraria, possui folhas cilíndricas com pontas translúcidas. Quando vista de longe, parece um agrupamento de pequenas pedras brilhantes espalhadas pelo solo. Foto: wikimedia commons
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