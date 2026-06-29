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Paraíso da Macedônia, cidade de Ohrid encanta às margens do ‘lago eterno’
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O Lago Ohrid é um dos mais antigos da Europa, com cerca de três milhões de anos de existência, e sua profundidade chega a mais de 280 metros. Suas águas cristalinas abrigam espécies únicas de peixes e plantas, tornando-o um verdadeiro laboratório natural de biodiversidade e patrimônio ecológico de valor mundial. Além de sua importância científica, o lago é cenário de passeios de barco, esportes aquáticos e momentos de contemplação que atraem milhares de visitantes todos os anos. Foto: Reprodução do Flickr Ringo Chan
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Ohrid foi reconhecida pela UNESCO em 1979 como Patrimônio Mundial, destacando tanto sua riqueza cultural quanto sua paisagem natural de valor universal. A cidade preserva mais de 365 igrejas datadas da Idade Média, muitas delas com afrescos e ícones bizantinos, além de sítios arqueológicos que revelam camadas de civilizações antigas. Esse título reforça a importância de Ohrid como destino singular, onde a combinação de espiritualidade, arquitetura e natureza faz da cidade um destino único no mun Foto: Diego Delso/Wikimédia Commons
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A Igreja de São João em Kaneo, construída no século 13, é um dos símbolos mais fotografados de Ohrid. Localizada em um penhasco com vista direta para o lago, combina elementos bizantinos e armênios em sua arquitetura. O cenário ao redor transforma a visita em uma experiência contemplativa, e o pôr do sol visto dali é considerado um dos mais belos da região. Foto: kallerna /Wikimédia Commons
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A Fortaleza de Samuel foi erguida no século 10 e serviu como centro de defesa do Império Búlgaro. Situada no ponto mais alto da cidade, oferece vistas panorâmicas do lago e das montanhas que cercam Ohrid. Hoje é um dos locais mais visitados, permitindo ao visitante compreender a importância estratégica da cidade ao longo da história e sentir a imponência das muralhas que ainda resistem ao tempo. Foto: kallerna /Wikimédia Commons
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Fundado no século 9, o Mosteiro de São Naum é famoso por sua arquitetura e pelos frescos preservados. Localizado às margens do lago, o espaço transmite uma atmosfera espiritual que atrai peregrinos e turistas. A tradição diz que é possível ouvir o coração do santo ao encostar no seu túmulo, reforçando o caráter místico do local e tornando a visita uma experiência única de fé e cultura. Foto: Poppit2 /Wikimédia Commons
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Ohrid mantém vivas suas tradições culturais através de festivais de música, dança e teatro. O Festival de Verão de Ohrid reúne artistas internacionais e locais em apresentações memoráveis. Essa efervescência cultural reforça a identidade vibrante da cidade e transforma cada visita em uma experiência artística que conecta passado e presente. Foto: Reprodução do Instagram @festivalohridsummer
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As pérolas de Ohrid são joias artesanais produzidas a partir de escamas de peixe do lago. Essa técnica centenária tornou-se símbolo da cidade e atrai visitantes interessados em peças exclusivas. Mais do que adornos, representam a ligação entre natureza e cultura, sendo um dos souvenirs mais procurados e valorizados da região. Foto: Reprodução do Youtube Canal Antonio Veljanoski
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A culinária de Ohrid destaca-se pela truta endêmica do lago, preparada de diversas formas. A cozinha local mistura influências balcânicas e mediterrâneas, criando pratos ricos em sabor. Restaurantes à beira do lago oferecem experiências gastronômicas que unem tradição, frescor e paisagem deslumbrante, tornando a refeição parte essencial da viagem. Foto: Reprodução do Instagram @hungrytwotravel
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Construído no período helenístico, o Teatro Antigo de Ohrid é um dos mais antigos da região. Ainda hoje recebe apresentações culturais e concertos, mantendo viva sua função original. É um espaço que conecta passado e presente, permitindo que a arte continue a ecoar em suas arquibancadas históricas e preservando sua relevância cultural. Foto: - kallerna /Wikimédia Commons
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Ohrid enfrenta desafios para equilibrar turismo e preservação ambiental. Projetos locais buscam proteger o lago e reduzir impactos da visitação. A consciência ecológica é cada vez mais parte da experiência, incentivando práticas responsáveis entre moradores e visitantes e garantindo que o patrimônio natural seja preservado para o futuro. Foto: Divulgação
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À noite, Ohrid revela uma atmosfera mágica com ruas iluminadas e reflexos no lago. Cafés e bares ganham vida, oferecendo música e hospitalidade típica. É o momento perfeito para sentir a energia vibrante da cidade em contraste com sua serenidade diurna, criando memórias que permanecem muito além da viagem. Foto: Reprodução do Flickr Stojan Toshe Nikolovski