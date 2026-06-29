Paraíso da Macedônia, cidade de Ohrid encanta às margens do ‘lago eterno’

O Lago Ohrid é um dos mais antigos da Europa, com cerca de três milhões de anos de existência, e sua profundidade chega a mais de 280 metros. Suas águas cristalinas abrigam espécies únicas de peixes e plantas, tornando-o um verdadeiro laboratório natural de biodiversidade e patrimônio ecológico de valor mundial. Além de sua importância científica, o lago é cenário de passeios de barco, esportes aquáticos e momentos de contemplação que atraem milhares de visitantes todos os anos. Foto: Reprodução do Flickr Ringo Chan