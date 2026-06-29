Praias da Indonésia: um mergulho nos destinos mais fascinantes do arquipélago

Kuta Beach, em Bali, é famosa por suas ondas perfeitas para o surf e pela atmosfera jovem e descontraída. A praia combina esportes aquáticos com uma vida noturna agitada, atraindo turistas que buscam energia e diversão. Ao mesmo tempo, o pôr do sol em Kuta cria um espetáculo natural que conecta visitantes com a essência tropical da ilha, tornando-se um ícone cultural e turístico da Indonésia. Além disso, a região abriga escolas de surfe e centros comerciais que reforçam seu papel como destino ve Foto: Simon_sees wikimedia