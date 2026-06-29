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Delícia artesanal: pingo de leite nasceu nas fazendas e atravessa gerações

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Redação Flipar
  • O preparo do pingo de leite normalmente exige cozimento lento em fogo baixo. Durante o processo, o leite vai reduzindo aos poucos enquanto o açúcar ajuda a criar a consistência mais encorpada e o tom amarronzado característico.
    O preparo do pingo de leite normalmente exige cozimento lento em fogo baixo. Durante o processo, o leite vai reduzindo aos poucos enquanto o açúcar ajuda a criar a consistência mais encorpada e o tom amarronzado característico. Foto: imagem gerada por i.a
  • Em receitas tradicionais, tachos grandes ainda são usados para mexer a mistura continuamente. Esse cuidado ajuda a evitar que o doce grude no fundo e também influencia diretamente na textura final obtida após o resfriamento.
    Em receitas tradicionais, tachos grandes ainda são usados para mexer a mistura continuamente. Esse cuidado ajuda a evitar que o doce grude no fundo e também influencia diretamente na textura final obtida após o resfriamento. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Umdetalhe conhecido é a leve cristalização presente em algumas receitas artesanais. Dependendo do modo de preparo, o doce ganha uma textura que mistura maciez com pequenos cristais de açúcar perceptíveis ao morder. Fica puxa-puxa.
    Umdetalhe conhecido é a leve cristalização presente em algumas receitas artesanais. Dependendo do modo de preparo, o doce ganha uma textura que mistura maciez com pequenos cristais de açúcar perceptíveis ao morder. Fica puxa-puxa. Foto: imagem gerada por i.a
  • Apesar de lembrar o doce de leite comum, o pingo de leite costuma ser mais firme e compacto por fora e cremoso por dentro. Em muitas versões, ele pode ser cortado em pedaços pequenos, diferentemente das receitas cremosas usadas em recheios e sobremesas.
    Apesar de lembrar o doce de leite comum, o pingo de leite costuma ser mais firme e compacto por fora e cremoso por dentro. Em muitas versões, ele pode ser cortado em pedaços pequenos, diferentemente das receitas cremosas usadas em recheios e sobremesas. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Existem versões vendidas em formato de barra, quadrados ou pequenas bolinhas. Em algumas regiões, produtores acrescentam pequenas variações na receita, mas o preparo tradicional normalmente mantém poucos ingredientes básicos.
    Existem versões vendidas em formato de barra, quadrados ou pequenas bolinhas. Em algumas regiões, produtores acrescentam pequenas variações na receita, mas o preparo tradicional normalmente mantém poucos ingredientes básicos. Foto: imagem gerada por i.a
  • Minas Gerais é um dos estados mais associados à popularidade do pingo de leite. A forte tradição leiteira da região ajudou a transformar o doce em um produto bastante presente em lojas rurais e pontos turísticos.
    Minas Gerais é um dos estados mais associados à popularidade do pingo de leite. A forte tradição leiteira da região ajudou a transformar o doce em um produto bastante presente em lojas rurais e pontos turísticos. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Também é comum encontrar o doce em vendas de estrada e mercados municipais. Em muitos casos, ele aparece ao lado de queijos, compotas e outros produtos típicos ligados à culinária do interior brasileiro.
    Também é comum encontrar o doce em vendas de estrada e mercados municipais. Em muitos casos, ele aparece ao lado de queijos, compotas e outros produtos típicos ligados à culinária do interior brasileiro. Foto: imagem gerada por i.a
  • Algumas receitas artesanais utilizam leite fresco obtido no mesmo dia da produção. Esse detalhe costuma ser valorizado por produtores tradicionais que preservam métodos antigos de preparo passados entre famílias.
    Algumas receitas artesanais utilizam leite fresco obtido no mesmo dia da produção. Esse detalhe costuma ser valorizado por produtores tradicionais que preservam métodos antigos de preparo passados entre famílias. Foto: imagem gerada por i.a
  • Por ter baixa umidade depois do cozimento prolongado, o pingo de leite pode apresentar boa durabilidade quando armazenado corretamente. Embalagens simples e locais secos ajudam a conservar a textura e o sabor do doce.
    Por ter baixa umidade depois do cozimento prolongado, o pingo de leite pode apresentar boa durabilidade quando armazenado corretamente. Embalagens simples e locais secos ajudam a conservar a textura e o sabor do doce. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Mesmo com a chegada de novas sobremesas industrializadas, o pingo de leite continua despertando interesse em diferentes gerações. O doce mantém espaço na cultura gastronômica brasileira por causa do sabor marcante e da ligação com memórias afetivas.
    Mesmo com a chegada de novas sobremesas industrializadas, o pingo de leite continua despertando interesse em diferentes gerações. O doce mantém espaço na cultura gastronômica brasileira por causa do sabor marcante e da ligação com memórias afetivas. Foto: Imagem gerada por i.a
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