Cartão postal nepalês: lago encontra o Himalaia na cidade de Pokhara

O Lago Phewa é o coração de Pokhara, com águas serenas que refletem a imponência da cordilheira do Himalaia. Barcos coloridos deslizam suavemente, oferecendo passeios que revelam a beleza da cidade e do templo Tal Barahi, situado em uma ilha. Além de ser um ponto turístico, o lago é também espaço de lazer e contemplação para moradores e visitantes, sendo usado para pesca, esportes aquáticos e como fonte de sustento para comunidades locais. Foto: Jean-Marie Hullot/Wikimédia Commons